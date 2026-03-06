Este viernes, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Diana Zavala hablan sobre la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, quien ahora será Enviada Especial para The Shield of the Americas, y las recientes críticas que recibió en el Congreso por la ofensiva migratoria de la administración Trump.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, fue destituida por Trump
Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma, frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 06 marzo 2026 07:21 AM
Además, explican los detalles sobre otros temas:
- México y EU iniciarán diálogo oficial del T-MEC a partir del 16 de marzo
- Inseguridad en México abre mercado de 2,630 mdd para empresas de EU
- Hay interés por invertir en México pese a violencia, asegura Chico Pardo
- Aston Martin y su motor, como el punto débil del proyecto 2026
