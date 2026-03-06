Publicidad

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, fue destituida por Trump

Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma, frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 06 marzo 2026 07:21 AM

Este viernes, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Diana Zavala hablan sobre la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, quien ahora será Enviada Especial para The Shield of the Americas, y las recientes críticas que recibió en el Congreso por la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Además, explican los detalles sobre otros temas:

- México y EU iniciarán diálogo oficial del T-MEC a partir del 16 de marzo

- Inseguridad en México abre mercado de 2,630 mdd para empresas de EU

- Hay interés por invertir en México pese a violencia, asegura Chico Pardo

- Aston Martin y su motor, como el punto débil del proyecto 2026

Podcast Departamento de Seguridad Nacional

