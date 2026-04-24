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Tecnología

Solo 2 de cada 10 empresas miran al cómputo cuántico y ya deberían estudiarlo

La falta de talento y estrategia mantiene rezagadas a las compañías frente a una tecnología que promete transformar industrias.
vie 24 abril 2026 05:55 AM
El futuro cuántico ya empezó, pero México aún no entra al juego: solo 2 de cada 10 empresas se preparan
Actualmente, Fortune Business Insights proyecta que el mercado crecerá a 2,040 millones de dólares en 2026 e IBM estima que para mediados de la década de 2030, el impacto de esta tecnología en industrias como vehículos autónomos, fluidos y finanzas podría ir de entre 500,000 millones de dólares hasta un billón de dólares. (PhonlamaiPhoto/Getty Images)

El cómputo cuántico parece una tecnología futurista, pero está cada vez más cerca de alcanzar hitos de impacto global. Sin embargo, según datos del Quantum Readiness Index 2025, hecho por IBM, en México sólo dos de cada 10 empresas están construyendo alianzas en ecosistemas cuánticos para obtener una ventaja competitiva, lo que demuestra rezago en el área, agravado por la falta de talento especializado.

Esta cifra es preocupante, señala Alex Pfeifer, líder de computación cuántica para Latinoamérica en IBM, porque demuestra que las compañías en el país aún no ponen atención en una tecnología que será transformadora y cuyo siguiente gran paso se espera en 2029.

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Los datos ponen en evidencia el nivel del problema. Seis de cada 10 organizaciones de la región creen que esta tecnología aún está en desarrollo y por ello no se han movilizado a gran escala, además de que el 70% considera que la brecha de talento es la principal barrera para entrar a este sector.

Si no se toman acciones, advierte el índice, menos del 50% de los roles en computación cuántica estarán cubiertos en los próximos años, algo que resulta inquietante, pues esta tecnología será clave para resolver problemas que hoy se consideran "imposibles" para la computación tradicional, incluso para las supercomputadoras más potentes.

“Hablamos de cálculos que a una computadora clásica le tomaría millones de años resolver, como la factorización de números grandes que sustenta la criptografía actual”, comenta Pfeifer.

Al respecto, el calendario de IBM marca dos fechas críticas en el horizonte cercano. La primera es este mismo 2026, año en el que se espera alcanzar el concepto de ventaja cuántica. Esto significa que, para ciertos problemas, será más barato, más rápido y más preciso utilizar un computador cuántico que uno clásico.

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La segunda fecha clave es 2029, cuando se proyecta la llegada de la computación tolerante a fallos a gran escala. Es decir, bajo el proyecto denominado "Starling", IBM busca crear una arquitectura donde muchos cúbits físicos representen a unos pocos cúbits lógicos de alta calidad, permitiendo que las operaciones sean mucho más robustas y útiles para la industria.

El impacto económico proyectado es masivo. Actualmente, Fortune Business Insights proyecta que el mercado crecerá a 2,040 millones de dólares en 2026 e IBM estima que para mediados de la década de 2030, el impacto de esta tecnología en industrias como vehículos autónomos, fluidos y finanzas podría ir de entre 500,000 millones de dólares hasta un billón de dólares.

En el sector salud, por ejemplo, la computación cuántica promete revolucionar el diseño de nuevas vacunas y el descubrimiento de fármacos al permitir el modelado preciso de moléculas y reacciones químicas. Esto podría reducir drásticamente los tiempos de investigación ante futuras crisis sanitarias.

Por otro lado, la industria de la energía y los materiales se beneficiará con el descubrimiento de nuevos componentes para baterías más eficientes o la creación de fertilizantes que consuman menos carbono en su fabricación.

La necesidad de desarrollar talento cuántico

Sin embargo, el avance tecnológico corre más rápido que la preparación de las organizaciones. En México, aunque 7 de cada 10 ejecutivos consideran que la seguridad será una prioridad para 2030, solo el 36% se está preparando activamente para ser "cuánticamente seguros" ante las nuevas amenazas de desencriptación.

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En este sentido, la falta de talento es la principal barrera. Actualmente existe un déficit de 2.5 millones de profesionales STEM a nivel global, y se estima que el 50% de los roles necesarios para estas tecnologías no serán cubiertos si no se acelera la capacitación.

Es por ello que IBM insiste en que las empresas deben empezar a estudiar la tecnología hoy mismo. "La oportunidad aparece para aquellos que actúen ahora", señala el reporte de la compañía, instando a las organizaciones a desarrollar “flexibilidad institucional” para capturar el valor de la ventaja cuántica cuando esto ocurra.

Para facilitar este camino, la empresa dio a conocer a startups, empresas, laboratorios de investigación, hubs de innovación, entidades gubernamentales, socios de negocio y al sector académico que abrió su primera Comunidad IBM Quantum del país, donde será posible tener acceso a sesiones educativas lideradas por expertos y embajadores, e información sobre la tecnología.

Asimismo, ofrece una serie de recursos gratuitos y plataformas de eventos como el Qiskit Fall Fest , donde cualquier persona puede acceder a tutoriales y tiempo de uso en procesadores cuánticos reales a través de la nube.

Por otra parte, la academia especializada de IBM en México tiene como objetivo principal mitigar el déficit de talento en áreas STEM y preparar a profesionales y empresas para esta Revolución cuántica a partir de varios pilares específicos.

Uno de ellos es activar una comunidad de cómputo cuántico específicamente en México, iniciando con encuentros programados para fomentar la colaboración, en este sentido se ofrecerá entrenamiento a través de sitios como la IBM Quantum Learning , la cual cuenta con cursos introductorios disponibles en español, portugués e inglés.

Estos materiales están diseñados para ser graduales, es decir que permiten a las personas aprender a su propio ritmo sin necesidad inicial de conceptos extremadamente profundos en matemáticas o física.

Como parte del aprendizaje práctico, la empresa también otorga a los usuarios aproximadamente entre 15 y 20 minutos de acceso gratuito mensual a sus procesadores cuánticos reales a través de la nube.

La academia, comenta Pfeifer, funcionará en conjunto con universidades, centros de investigación y gobiernos para desarrollar perfiles interdisciplinarios que no solo sepan programar, sino que entiendan la arquitectura de software y los problemas específicos de la industria que el cómputo cuántico puede resolver.

“Es importante entender que la computación cuántica no sustituirá a la clásica”, afirma. “Las laptops y celulares seguirán teniendo su rol, pero trabajarán de forma complementaria con los centros de datos cuánticos para entregar soluciones que hoy ni siquiera podemos imaginar”.

Al respecto, el mensaje para el sector empresarial y académico en México es que la tecnología está llegando y la curva de aprendizaje es pronunciada, por lo que “no esperar a que la tecnología esté madura para empezar a entenderla es la única forma de asegurar un lugar en la economía del futuro”.

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International Business Machines

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