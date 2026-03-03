Reza Pahvali, la biografía del príncipe iraní que se quedó sin el trono

“Es decir, quienes protestan verían en Pahlavi no tanto y necesariamente un futuro rey como el guía aceptado de una transición a la democracia”, señala un análisis del Barcelona Center for International Affairs (CIDOB) sobre la figura de Pahvadi.

El foco volvió a ponerse sobre el expríncipe heredero después de que muchos manifestantes gritaran "Pahlavi volverá" en las recientes manifestaciones en Irán. (FOTO: Omer Messinger/Getty Images)

Un día después del inicio de la operación estadounidense e israelí contra Irán, Pahvalí llamó a los iraníes a manifestarse para celebrar la muerte del ayatolá Ali Jamanei, quien era el líder supremo del país y gobernó con mano de hierro desde 1989.

Radicado en Estados Unidos, pidió a Washington que interviniera directamente en apoyo a los iraníes para derrocar al poder.

"Estoy aquí para garantizar una transición a una futura democracia secular", dijo Pahlavi a la prensa en Múnich en febrero. "Ha llegado la hora de poner fin a la república islámica", agregó, y volvió a pedir "ayuda" a Trump.

"Les pido que, preservando su seguridad, expresen su satisfacción y apoyo a la aniquilación de la República Islámica mediante cánticos nocturnos, y que griten sus demandas para el futuro de Irán", escribió Pahlavi, de 65 años, en un comunicado publicado en X en ingles y farsi.

"Estoy aquí para garantizar una transición a una futura democracia secular", dijo Pahlavi a la prensa en Múnich en febrero. "Ha llegado la hora de poner fin a la república islámica", agregó. (FOTO: RYAN MURPHY/AFP)

"Mi fuerza viene de su fuerza y de su apoyo", escribió.

En una columna en el Washington Post el sábado por la noche, Reza Pahlavi había agradecido al presidente Donald Trump por el ataque llevado a cabo horas antes y reafirmado que estaba dispuesto a dirigir una transición de poder en Irán.

Aseguró que se trataría únicamente de un papel transitorio, después de haber sido criticado por quienes temen que restablezca una monarquía.

Trump, sin embargo, dijo que no espera que Pahlavi encabece un eventual nuevo gobierno en Irán.

"Alguien en ei intierior (de Irán) sería mucho más adecuado. Él parece una persona muy amable, pero para mí sería alguien que esté adentro, que ya sea popular. Tenemos gente así, gente más moderada que esos radicales lunáticos", dijo Trump este martes en el Despacho Oval.