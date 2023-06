Xbox quiere eliminar las exclusivas en el gaming

Estas declaraciones llegan un día después de que el jefe de PlayStation, Jim Ryan, señalara que el modelo de suscripción de Xbox, Game Pass, es “destructivo”, por lo que deben invertir en en juegos exclusivos para obtener una ventaja en la competencia con Xbox.

Si bien la eliminación de las exclusivas en el mundo del gaming es el mayor deseo de Nadella, la realidad es que se trata de la forma más relevante para impulsar las ventas de consolas, además de influir en la decisión de suscribirse de los usuarios.

Antes de la compra de Activision Blizzard, Microsoft buscaba Square Enix

Otro de los secretos que se dio a conocer en esta audiencia es que Microsoft también se planteó comprar Square Enix, desarrollador de la franquicia Final Fantasy, así como Sega o Bungie antes de anunciar su acuerdo de 69,000 millones de dólares por Activision Blizzard.

De acuerdo con los documentos legales presentados, una de las razones para adquirir este estudio era reforzar su presencia en el mercado asiático, en el cual históricamente Xbox ha tenido una presencia débil, además de agregar más contenido a Game Pass.

No obstante, otra de las razones de peso para agregar Square Enix a su cartera de estudio era fortalecer la estrategia de videojuegos móviles, pues si bien Game Pass está disponible en Xbox y PC, buscaban que sus juegos clásicos agregaran valor a una versión móvil.

La audiencia revela los secretos corporativos de PlayStation

Por último, entre los secretos más importantes que reveló la audiencia se encuentra el dinero que Sony desembolsa para desarrollar algunos de sus juegos más importantes o lo que paga para que títulos como Call of Duty tengan mayor relevancia en su plataforma.

Y es que al presentar documentos confidenciales, ese tipo de datos se cubrieron con un marcador netro, pero al escanearlos para presentarlos, la tinta se transparentó y así dejó al descubierto información confidencial de Sony.

De acuerdo con el documento, importantes títulos, como Horizon Forbbiden West, aparentemente costó 212 millones de dólares en desarrollarse y 300 personas estuvieran implicadas en él durante cinco años.

Por otra parte, The Last of Us Part II implicó 220 millones de dólares y alrededor de 200 trabajadores para que estuviera listo, mientras que Call of Duty (sin contar accesorios o suscripciones) generó ingresos por 800 millones de dólares tan sólo en los Estados Unidos durante 2021.