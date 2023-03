Culture Trip

Esta app puede parecer a una plataforma muy conocida: Tripadvisor, sin embargo tiene un par de complementos que compiten con esta página: más imágenes y una explicación mucho más amplia sobre sitios históricos, datos curiosos, opciones de comida e historia de distintos sitios en el mundo. La puedes encontrar en web, PlayStore y AppStore.

GetYourGuide

¿Buscas tours a pie, con opción de alimentos o con los que no te tengas que preocupar por nada? Get Your Guide ya tiene disponible su aplicación en ambas tiendas y pone sus distintos tours y experiencias a disposición de los usuarios que prefieren explorar a través de sus teléfonos inteligentes. Hay planes para todos los presupuestos y tienen presencia en cientos de países alrededor del mundo.

Billetera de Google

Este producto recién llegó a México pero te podrá ayudar a gestionar muchas de tus reservaciones, pues es posible agregar tus boletos de viaje, tus tickets de entrada a museos y tener tus tarjetas de crédito, transporte y viajes activas con el fin de que puedas depender menos de tu cartera. Sólo está disponible en la PlayStore.