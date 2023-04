“Hoy en nuestro roadmap no hay una solución que estemos integrando a otros elementos sobre los Hololens, pero no quiere decir que no se pueda hacer e incluso los desarrolladores se pueden conectar al servicio de OpenAI que tenemos en Azure y es posible hacer una aplicación como esa”, comenta el especialista.

Características de Hololens 2

En noviembre de 2010, Xbox lanzó Kinect, una herramienta con la que los jugadores podían tener experiencias más interactivas, pues el hardware detectaba los movimientos para generar respuestas en el videojuego; sin embargo, el concepto no tuvo éxito y la empresa dejó de utilizarlo en sus consolas.

A pesar de ello, la tecnología fue la semilla del concepto de los Hololens 2, un dispositivo que dista de los headset actuales, pues se trata de un elemento que trae consigo una computadora, sostiene Gómez, además de ser completamente inalámbrico.

También cuenta con un procesador propio diseñado por Microsoft y fabricado por Qualcomm, mientras que toda la información se guarda localmente. Su batería rinde hasta tres horas continuas de trabajo y se puede conseguir en México, pero su precio es de 3,500 dólares (poco más de 63,000 pesos).