🤖INTELIGENCIA ARTIFICIAL 🧠 ¿Ustedes qué opinan? Conozcan-Compartan-Comenten 🗣️ En la semana presenté una iniciativa que busca prepararnos para el FUTURO. HAY QUE MIRAR LEJOS 👁️👁️ Dejemos de ver hacia atrás y unidos construyamos un país vanguardista. #IA #UnidosPorMéxico pic.twitter.com/osxeHASqtI — Ignacio Loyola (@iloyolavera) April 2, 2023

Por ello, entrevistamos al diputado para saber cómo está planeando llevar a cabo esta regulación, cómo se está informando sobre el tema y qué planes tiene para el futuro de la IA en México:

¿Quién le inculcó el interés por la tecnología e innovación?

-Han de pensar: “Este ya de ha estar viejo para este tipo de propuestas” y en parte es cierto. Pero me considero una persona muy interesada por la tecnología. Siempre me ha motivado e interesado. No soy un experto y quiero aclararlo, pero tengo tres hijos varones que trabajan en el sector y, platicando con ellos, vimos la necesidad de empezar a legislar (...) Para mí, la parte más importante es que la IA no sea utilizada para dañar.

¿Por qué considera importante la regulación de la IA en México?

-Este tipo de tecnologías pueden llevar a situaciones de invasión a la intimidad y tenemos que empezar a legislar para que se pueda controlar que sí y que no.

Que no sirva para espiar (...) Hay que ir viendo cómo podemos controlarla y que no nos controle. La IA no está totalmente actualizada, tenemos que ver para qué cosas podemos utilizarla.

Más allá de las definiciones presentadas en el texto, ¿qué entiende usted por IA y robótica? ¿Cómo está aprendiendo e informándose sobre este tema?

-Pues así, platicando con los jóvenes. En los foros que hacemos compartimos ideas. Yo también lo estoy aprendiendo. Esta ley está en la gaceta parlamentaria. Espero que me den oportunidad en el pleno y que se sumen en comisiones y empecemos ya a trabajar con los expertos. Hay que hacer un foro para los que saben (...) Que los algoritmos estén revisados para que efectivamente la IA presente un beneficio social.

¿Tienen algún comité especializado en el tema u organizaciones que les ayuden en la parte técnica de la ley?

-Se puede enriquecer. Lo que estamos proponiendo es que exista un consejo para la ética y la robótica (...) Que haya un consejo conformado por miembros designados, sociedad civil, academia y universidades. Debería de haber, al menos, cinco cabezas expertas (...)

No podemos perder de vista que los políticos ponemos las bases, pero la construcción de cualquier cosa la tienen que poner los expertos. Hay que preguntar, reconocer lo que no sé y preguntar cómo lo hago. Ese es el espíritu de esta ley.

La IA engloba muchas áreas . ¿A qué se refiere con regularla?

-Regular los algoritmos, el voto electrónico… Vamos a suponer que la IA se sale de control y empieza a tomar decisiones por sí misma. ¿Qué pasaría si la IA decidiera que es mejor que gane determinado candidato? (...) revisar qué algoritmos se utilizan desde el gobierno y verificar que no haya trampas.

¿Cómo van a regular a las empresas privadas que están desarrollando IA?

-No hay división. Hay que regularlo. Desde lo privado también se puede invadir la intimidad y se puede ser invasivo con las personas. Hay que ver hasta dónde puede llegar la IA sin que invada la integridad, la privacidad e inclusive el decoro de las personas.

¿Qué labores llevaría a cabo el CMETIAR? ¿Qué tanta autonomía tendría el CMETIAR para actuar?

-Para conocer más puse un tuit donde preguntaba a la gente y les pedí que me comentaran. No he tenido una respuesta abrumadora pero me voy a reunir con especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro para saber su opinión. Queremos gente interesada en aportar. Esto es solo la base. Lo que siga, los peldaños, lo tienen que construir los expertos.

Solo es una idea de que tenemos que controlar y normar la IA. Eso lo tendrán que decidir los expertos. Creo que debe de quedar muy claro lo que se tiene que hacer y las prohibiciones muy bien establecidas.

¿Qué acciones, regulaciones o leyes que la UE y USA están haciendo para regular la IA quiere replicar en México?

-La verdad no hay mucha información. No hemos tenido todavía el intercambio. Esto tiene apenas unas semanas y está empezando a tener buena respuesta y se empieza a generar un mayor interés por el tema.

La IA llegó para quedarse y más nos vale quedarnos para dirigir, porque nosotros somos los que decimos cómo se tienen que hacer las cosas (...) si no se hace algo, este es el principio del fin.

Aunque el diputado compartió que aún no hay información sobre el tema, la regulación de la IA en la Unión Europea y Norteamérica está en pie. Mientras países como Italia están prohibiendo el uso de herramientas como ChatGPT y otros países como China, Irán o Rusia ni siquiera tienen acceso a OpenAI, en Estados Unidos ya se encuentran ante este tipo de dilemas y la comisión de la Unión Europea está explorando crear un marco regulatorio para la IA.

La propuesta regulatoria de la Unión Europea tiene como objetivo proporcionar a los desarrolladores, implementadores y usuarios de IA requisitos y obligaciones con respecto a usos específicos de IA. Al mismo tiempo, la propuesta busca reducir las cargas administrativas y financieras para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME).

¿Cómo va la propuesta de Ley? ¿Cómo se pueden sumar los expertos a apoyar?

-Apenas es una propuesta. Pero pueden escribirme a mi correo electrónico, iloyolavera@gmail.com e ignacio.loyola@diputados.gob.mx . También a mis redes sociales, Twitter, Facebook, IG.

Me gustaría mucho que los jóvenes se interesaran más en el futuro. Los veo enclavados en el presente. Que se pongan a pensar que la IA es importante, pero también la actividad y política.