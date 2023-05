The Legend of Zelda es una franquicia icónica en la industria de los videojuegos por su capacidad de revolucionar la forma de jugar. Lo hizo en 1986, con el original The Legend of Zelda; en 1991, con A Link to The Past; en 1998, con Ocarina of Time; y en 2017, con Breath of the Wild. Ahora, con Tears of the Kingdom, su efecto revolucionario se basa en combinar todas las fórmulas de sus antecesores y que encajen todas a la perfección.

Tears of the Kingdom es una secuela directa de Breath of the Wild, por lo que narra la historia de qué sucede con el reino de Hyrule luego de que la malicia de Ganon, un aura maligna que ha contaminado el mundo, se desata. En términos de historia para la franquicia, es uno de los juegos con mayor peso, pues no sólo contará los sucesos que suceden en su presente, sino también elementos de otras épocas que permitirán entender la compleja cronología del mundo de Hyrule.

Desde el inicio del juego, los momentos emotivos no se harán esperar. La historia va directo a tocar puntos clímax que también desatan las principales características del juego, como las islas flotantes y el nuevo mundo que se podrá explorar tanto en el cielo como en el subsuelo de Hyrule.