Las startups tech de México son más atractivas que las de EU

Asimismo, menciona que el pensamiento de Latinoamérica se enfoca en resolver problemas sociales inmediatos, mientras que las empresas de Estados Unidos buscan atender asuntos que tendrán un impacto en el futuro, algo que es más riesgoso y los inversionistas prefieren una muestra de que la tecnología está funcionando en el presente.

Sin embargo, resalta que los procesos de creación y validación de la tecnología son una desventaja en la región, pues pueden tardar hasta dos años, mientras que en Estados Unidos este proceso puede llevar menos de un mes.

Schreyer también menciona que es necesario apoyar a iniciativas tecnológicas que van más allá de las ideas más populares del momento, como la Inteligencia Artificial, y optar por desarrollar proyectos relacionados con biotecnología, “ya que muchas veces no es que no quieran invertir, sino que no conocen a este tipo de startups”.

De acuerdo con datos de Statista, el panorama de las empresas emergentes en México se caracteriza por ser mayoritariamente de software y datos, así como de comercio electrónico y comercio minorista, aunado a que otros sectores, como el de tecnología financiera (fintech), están en su auge.

Por otra parte, la misma firma resalta que ningún país latinoamericano que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estaba en la lista con más empresas de biotecnología hasta 2018, aun cuando este sector suele ser seguro debido a que son tecnologías difíciles de desplazar por otras en el corto plazo.

Huawei busca impulsar startups tech nacionales

Omar Arab, chief business development officer Huawei, coincide en que México es un país de mucho talento, de mucho consumo y un alto nivel de educación en tecnología, además de que el ecosistema emprendedor y las inversiones en este han crecido mucho.

Uno de los elementos que ha permitido este crecimiento, apunta, es el nearshoring, un fenómeno al cual describe como una oportunidad para impulsar el ecosistema emprendedor, que representa 70% de la economía mexicana.

La empresa de origen chino y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) anunciaron el programa Spark, en el que tienen destinada una inversión de 1.6 millones de dólares para startups del mercado mexicano.

En esta edición, el objetivo es apoyar a 139 empresas de reciente creación, de las cuales se busca que 60 sean mexicanas y cuya convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo. Las startups seleccionadas se darán a conocer los primeros días de julio y serán acreedoras a un apoyo financiero anual de entre 2,000 y 100,000 dólares, así como mentoría y capacitación de Huawei.

Arab resalta que hay muchas oportunidades para desarrollar tecnología en diferentes sectores, como el hospitalario, e-commerce, fintech, biometría y otra tiene que ver con el uso de IA o big data, tecnologías que van a aportar valor al negocio, pues permitirán mejorar la experiencia e hiper personalice la experiencia va a tener una escala importante.