Ciberteología: una ventana abierta a la espiritualidad

No existe una definición concreta para la ciberteologia porque todo va a depender de la disciplina desde la que se estudie. Por ejemplo, Antonio Spadaro, sacerdote Jesuita, la define como “la reflexión de pensar la fe a la luz de la lógica de la red”; mientras que Lagunes, antropólogo, lo define como “buscar espacios de intimidad y ultimidad en la web”.

Pero, Lagunes comparte que también ha observado dos maneras de vivir la religiosidad en internet: la primera son todas las prácticas religiosas tradicionales que tuvieron que abrirse a lo virtual; y la segunda, las religiones que se viven más en internet que en la vida offline.

A raíz de la pandemia, religiones como el catolicismo tuvieron que adaptarse a la virtualidad y muchas prácticas que comenzaron en 2020 permanecieron, como las misas virtuales. Pero no son las únicas.

Por ejemplo, el Padre Chava es un sacerdote católico que comparte videos en TikTok que van desde bailes de canciones católicas, hasta resolviendo preguntas, como si “un católico cree en los horóscopos”. Cuenta con más de 130,000 seguidores y cientos de comentarios, que van desde preguntas hasta reconocimientos.

Hernán Quezada, jesuita y maestro en ética teológica, explica que estas son herramientas que les han permitido acercarse a más espacios y personas, pero que hay cosas que nunca se van a poder hacer en internet. “Una mirada, un abrazo, la bendición, un bautizo. Son elementos que forman la sacramentalidad y no pueden ser desplazados por encuentros virtuales”, dice.

Por otro lado, Lagunes explica que religiones como las Wicca son unas que viven gracias a la red. “Siempre ha sido complejo para los Wiccas organizarse en una iglesia nacional formal. Para ellos, la parte pública de la religión se trabaja virtualmente y solo para ciertas celebraciones especiales se reúnen presencialmente”, comparte.

En Facebook, el grupo Wicca México cuenta con más de 45,000 miembros donde diariamente se publican preguntas, se comparten rituales, fotografías, mensajes de apoyo e invitaciones.

Por otro lado, en Second Life, la plataforma que permite explorar mundos virtuales, también tiene iglesias como la “National Shrine of the Divine Mercy” que cuenta con más de 400 miembros, que van desde pastores y miembros de la comunidad pastoral hasta horarios de misa virtuales.