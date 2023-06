¿Microsoft comprará Activision? Este es el estatus las negociaciones

Los detalles de la audiencia entre Microsoft y la FTC

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos llamó a Microsoft a una audiencia para determinar si la compra representa un problema para el mercado de videojuegos, de la cual han surgido varias noticias relevantes, como las declaraciones de Phil Spencer, director de Xbox, respecto a que PlayStation pagó a diferentes estudios para no lanzar sus títulos en la consola de Microsoft .

Por otra parte, Call of Duty es uno de los videojuegos que ha estado en medio de la polémica y en esta audiencia no fue la excepción, pues se revelaron correos de Jim Ryan, jefe de PlayStation, donde reveló que la compra de Activision Blizzard no afectaría su relación con el videojuego y sabían que este seguiría disponible en su consola.

Aunque la FTC ha mencionado que la operación dañaría la competencia en el mundo de los videojuegos, Microsoft y el CEO de Activision, Bobby Kotick, defendieron el acuerdo de compra y resaltaron los acuerdos que tienen para llevar Call Of Duty a otras consolas, como Nintendo Switch, en cuyo desarrollo trabajan con Tencent.

Este título es relevante para la FTC, pues ha sido "el juego de consola número uno en ventas" durante 13 años seguidos, además de que la última entrega generó 1,000 millones de dólares en los 10 días posteriores a su lanzamiento.