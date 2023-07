Con esta app, la empresa dirigida por Sam Altman busca generar una plataforma que sea la principal aplicación de IA en el mercado, pues actualmente su convertidor Bard, de Google no tiene ninguna aplicación móvil dedicada aun cuando ya está disponible en más países, como México.

La caída de ChatGPT y una forma de evitar fraudes

Esta aplicación llega en un momento en que el entusiasmo por la IA generativa comenzaba a apagarse. De acuerdo con datos de Sensor Tower, las instalaciones de ChatGPT y Bing cayeron un 38% en el mes de junio.

Por otra parte, el tráfico mundial del sitio web también tuvo una disminición del 9.7% en el mismo mes, al igual que otros portales con funciones similares a las de ChatGPT, lo cual demuestra una tendencia de menor uso.

No obstante, la decisión de lanzar una app oficial es significativa, ya que en las tiendas de aplicaciones suelen proliferar aplicaciones que no son seguras, pues no cumplen con las protecciones de datos que requiere un modelo de IA de estas características.

Asimismo, estos sistemas no son completamente confiables, ya que al no ser las opciones oficiales, piden dinero a los usuarios por ejecutar funciones que deberían ser gratuitas o son versiones incompletas del chatbot.