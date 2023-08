¿Es seguro usar inDrive?

Erica Corona, usuaria de inDrive, compartió que ella solamente utiliza la app mientras sea de día, avisando previamente a alguien cercano con una foto de la información del conductor. “Pero en la noche no lo uso, ya que un conductor me dijo que no hay tanta verificación de los choferes y me da miedo arriesgarme”, dijo.

Ante esto, un conductor de la plataforma, que prefirió mantenerse anónimo, compartió con este medio que las medidas de seguridad de inDrive no suelen ser tan robustas como otras aplicaciones.

De acuerdo con la empresa, “la seguridad es un pilar fundamental” de su propuesta de valor, por lo que cuentan con 14 funciones de seguridad, entre las cuales se incluyen: geolocalización en tiempo real, botón de pánico, comunicación con el equipo de soporte, bloqueo permanente de cuentas, un sistema predictivo para “determinar comportamientos potencialmente riesgosos y bloquear los perfiles”, por mencionar algunos para los usuarios.

Y, en cuanto a los conductores, Alexander Akhmataev, director general de inDrive para América Latina, compartió que los requisitos para registrarse como conductor en inDrive son: una identificación oficial, una licencia de conducir, la tarjeta de circulación, una fotografía del vehículo y una selfie con la licencia de conducir.

En ese sentido, inDrive cuenta con requisitos similares a los de Uber y Didi para ser socio conductor, dado que ninguna de las plataformas solicita los antecedentes no penales, como solía hacer Uber en sus inicios.

De acuerdo con Cecilia Román, líder de comunicación para Uber, solo el 12% de los aspirantes pasan los filtros para convertirse en conductores de Uber, mientras que Akhmataev compartió que los documentos se validan de manera manual y digital “para asegurarnos de contar con información real de todas las personas y sus autos”.

Pero, en cuanto a herramientas, Uber cuenta con 130 herramientas de seguridad tanto para conductores como para los usuarios, mientras que inDrive solo tiene 14.

Por ejemplo, en el caso de Uber, puedes activar la opción “verificar viajes” antes de abordar el vehículo que solicitará un código para poder iniciar el viaje para asegurar extra seguridad, o la opción Ride Check, donde se puede detectar si en un viaje hay una detención prolongada e imprevista y la app se pone en contacto con el usuario y ni InDrive ni Didi cuentan con estas herramientas de seguridad.