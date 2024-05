Este medio consultó a Uber sobre el tema y la respuesta fue: “En Uber no tenemos una política bajo la cual se apliquen costos extras por el uso del aire acondicionado al interior de los vehículos. Recordamos a los usuarios que cualquier incidente durante el viaje puede ser reportado a través de la función de soporte de la aplicación”.

Diferencia entre Uber X y Uber Comfort

De acuerdo con el medio especializado Motorpasion , el principio básico del aire acondicionado en los automóviles es el siguiente: tomar aire caliente, enfriarlo e introducirlo en el habitáculo. Para realizar este proceso requiere un consumo de energía, que se traduce en gasto de combustible extra si el auto opera con un motor térmico, o bien de electricidad o gas en otras mecánicas.

Por ello es que algunos conductores de Uber consideran una mejor opción no prender el aire, pues representa un ahorro de combustible.

Sin embargo, aunque la empresa menciona que los conductores de Uber X no pueden cobrar una tarifa adicional por esto y uno de los requisitos para inscribir un auto en México es que cuente con aire acondicionado, la app si hace una distinción entre la categoría “X” y “Comfort”.

De acuerdo con la página oficial , la categoría “Comfort” cuenta con vehículos más nuevos, conductores con calificaciones más altas y una opción para que puedas personalizar la temperatura del aire acondicionado.

Las opciones de temperatura son: sin preferencias, ambiente, calefacción, fresca o fría. A su vez, también puedes seleccionar si prefieres “viajar en silencio” o si prefieres “conversar” con el conductor.

¿Qué hacer si un conductor de Uber quiere cobrarte el aire acondicionado?

Dado que la empresa compartió que no existe una política para hacer este cobro adicional, puedes mencionarle al conductor que no existe dicha política y que puedes reportar por la conducta. Si no prende el aire acondicionado o si hace un cobro adicional al finalizar el viaje, puedes reportarlo de la siguiente manera:

Entra a la aplicación de Uber y selecciona la opción “cuenta” en la esquina inferior derecha Selecciona la opción “ayuda” Elige el viaje realizado y selecciona la opción “Obtén ayuda con el viaje” / más opciones / otro soporte relacionado a pagos / Tuve un problema diferente con el cargo / comunícate con el equipo de soporte.

Por otro lado, si consideras que quieres dar un monto adicional al conductor por el aire acondicionado, puedes repetir los pasos uno y dos, y en el recibo hay una opción “agregar monto extra” y puedes elegir las opciones o ingresar la cantidad deseada.