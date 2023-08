Reseña: LG Xboom XL7, una bocina que sacará tu lado sonidero

Aunque no puedo decir que yo sea una persona que no ha vuelto a eventos masivos, pues incluso en la cobertura de eventos de tecnología ya me ha tocado cubrir un par de eventos con miles de personas, debo admitir que aún no logro ir a eventos masivos por una sencilla razón: tengo menos tolerancia a ellos. Y este factor es algo que podría replicarse para varias personas que antes asistían a bailes de salón o conciertos.

Mientras estuve probando la LG Xboom XL7 un par de amigos me confesaron lo mucho que extrañaban las luces que se emiten en los conciertos, además de poder bailar a un volumen más alto de lo usual y que esta bocina les recordaba eso: salir a bailar con amigos, pero desde casa.

¿Qué gusta de la LG Xboom XL7?

Hubo varias cosas que me gustaron bastante de esta bocina, una de ellas fue la posibilidad de personalizar la bocina de acuerdo al ánimo de la reunión, para esto debes bajar la aplicación de LG Xboom, desde donde se enlazara el equipo y se podrá adaptar la bocina a los colores que el usuario desea, además de poder jugar desde esta app con varias funciones.

Por ejemplo, puedes poner mensajes en la parte superior si quieres que la bocina destaque el evento que se está realizando o quieres tener un mensaje para alguien en especial. En mi caso tuve la despedida de soltera de mi hermana y usé este evento como pretexto para que se pudiera ver en los videos que estábamos celebrando ese evento en especial. También es posible elegir la gama de colores en las que estará la bocina por lo que cada usuario le puede dar un toque especial a cada evento.

Además de tener estas funciones disponibles, la bocina te permite sacar tu lado sonidero, pues directamente en la aplicación puedes emitir un mensaje a quienes estén escuchando y hacer en todo caso el efecto de saludo de sonidero tan característico en algunos bailes.

Otra de las características que me agradó de esta bocina fue el tiempo de batería que tiene, pues en caso de que estés usándola, con todas las luces, es posible tener una reproducción continúa de música de hasta 12 horas, y en caso de que la tengas si luz es posible que la batería dure las casi 20 horas que promete.

También tiene un plus de tiempo de carga, pues en más o menos 3 horas es posible tener una batería casi cien por ciento independiente por un día.

En cuanto los lugares donde estuvo a prueba esta bocina, fueron un departamento de 80 metros cuadrados en los que el volumen no pasó del 30%, mientras que en una salida a una casa con alberca logró con un volumen del 70% dar una buena experiencia de audio a los asistentes.

¿Hubo algo que no me agradara de la LG Xboom XL7?

Debo admitir que a pesar de que he probado varias bocinas en los últimos meses, encontrar un factor que me disgustara fue complicado, pues en términos de precio y calidad del producto, esta bocina lograr con crecer tener una buena tecnología de audio, buenas herramientas de entretenimiento y un peso y dimensiones adecuados para quien está buscando ambientar un espacio con bastante volumen.

Acaso lo único que puede ser un punto de mejora es el tema de la conexión inalámbrica, pues sólo permite conexión a través de bluetooth lo que deja al usuario sin la opción de conectarse a la bocina vía WiFi y por ende sin que pueda reproducir ningún tipo de audio sin que se reproduzca en la bocina.

En cuanto al precio, esta bocina tiene un precio de 7,099 pesos, que a diferencia de productos como la Sony Bluetooth V43D que tiene un precio arriba de los 9,000 pesos, es un equipo que compite bien dentro de esta gama.