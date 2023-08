Los teclados también están amenazados

Las amenazas a los teclados se refieren a los riesgos y vulnerabilidades que pueden comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ingresada a través del teclado de un dispositivo, como una computadora o un smartphone. Estas amenazas pueden ser explotadas por atacantes con el objetivo de robar datos sensibles, obtener contraseñas o realizar actividades maliciosas.

Esto se logra gracias a varios avances tecnológicos. Para empezar, la evolución de los micrófonos ha permitido una captura más precisa de los sonidos ambientales, incluidas las pulsaciones de teclas. Los micrófonos integrados en dispositivos como teléfonos ya pueden ser utilizados para interceptar y analizar el sonido de las teclas mientras escriben.

A su vez, el aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje profundo, ha permitido el desarrollo de algoritmos más sofisticados para analizar y reconocer patrones en datos. Esto puede incluir la identificación de las pulsaciones de teclas en función del sonido capturado.

A esto se suma el creciente trabajo remoto, que ha llevado a una mayor dependencia del uso de teclados en entornos que no necesariamente están controlados. Esto aumenta el riesgo de que los atacantes puedan acceder a información confidencial.

Cómo cuidarse de las amenazas a los teclados

Evitar hacer ruido al teclear es posible y, ahora también, una medida de ciberseguridad. Estos ataques solo se pueden llevar a cabo si se graba el sonido de las teclas y para mitigarlo puedes hacer lo siguiente:

- Busca un teclado silencioso: Sí, existen los teclados que no hacen ruido. Hay dos tipos de teclados, que son los mecánicos y los de membrana y éstos últimos suelen ser más silenciosos. Esto porque las teclas no tienen interruptores mecánicos individuales y, en su lugar, utilizan una capa de membrana conductora que se presiona cuando se pulsa una tecla. Esto suele generar menos ruido, ya que no hay componentes mecánicos que hagan contacto con fuerza. Algunos ejemplos de teclados de membrana son el teclado HP 300 o Logitech G213.

- Almohadillas de silicona: Si te gusta tu teclado o no quieres invertir en uno nuevo, puedes comprar una almohadilla de silicona. Estas pueden amortiguar el impacto de las teclas al ser presionadas, reduciendo el ruido.

- Aprende una técnica de tecleo suave: Si vas a escribir información sensible o una contraseña, puedes intentar teclear de manera suave y ligera. Evita golpear las teclas con fuerza excesiva, ya que esto puede generar más ruido. Mantén los dedos relajados y utiliza solo la cantidad de fuerza necesaria para presionar las teclas.

- Utiliza teclas de acceso rápido: Algunos programas y sistemas operativos permiten configurar teclas de acceso rápido o atajos de teclado para realizar acciones específicas. Esto puede ayudarte a evitar escribir comandos largos que podrían generar más ruido y, por ende, revelar más información.

- Usa un teclado virtual: En situaciones en las que necesitas un nivel extremadamente bajo de ruido, considera utilizar un teclado virtual en la pantalla táctil de tu dispositivo. Esto eliminará por completo el ruido del teclado físico.