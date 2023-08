Reseña: Galaxy Flip Z 5 o moto razr 40 Ultra

En el caso de la quinta generación de los teléfonos de Samsung, el Galaxy Fold Z 5 y el Galaxy Flip Z 5, ocurrió algo en esta nueva entrega, pues lo usuarios empezaron a buscar más los teléfonos plegables más pequeños, ya que argumentan que además de ser más accesibles, son más ‘útiles’.

Y en parte esta preferencia ha logrado que otras compañías, como es el caso de Motorola, también están buscando entrar en este mercado, en este caso con el moto razr 40 Ultra, donde enfocan los esfuerzos en dos aspectos: pantalla y color.

¿Qué es lo más destacado del Galaxy Flip Z 5?

Con respecto a su predecesor, el Galaxy Flip Z 5, mantiene una gama de colores variada que Samsung destacó durante el Unpacked que se llevó a cabo en Corea del Sur, pues además de tener colores que hemos visto, como el lavanda y grafito, en esta edición la empresa decidió agregar un color menta como el más representativo de la serie.

También promete que es capaz de plegarse más de 50,000 veces, lo que ha orillado a varios youtubers a hacer pruebas de resistencia, como es el caso del canal Mr Keybrd , quienes hicieron una prueba de resistencia entre el equipo de Samsung y el de Motorola dándole la victoria al equipo de la empresa surcoreana.

Otro factor que me parece destacado de este nuevo teléfono es el programa de canje que tiene la empresa, pues uno de los factores que algunos usuarios ven como factor para no adquirir estos equipos plegables es el valor de reventa que tienen.

El equipo además es ligero y mantiene un diseño más cuadrado que el teléfono de Motorola que tiene un borde más pronunciado en las esquinas, tanto al estar plegado como al estar abierto.

¿Qué es lo más destacado en el moto razr 40 Ultra?

Una de las primeras diferencias que salta a la hora de estar comparando este par de modelos es la pantalla, pues aunque crece la pantalla del Flip Z5, con respecto a su antecesor, la del moto razr 40 Ultra es ligeramente más grande y llega hasta el borde de la cámara lo que aprovecha en ciertas aplicaciones, como Spotify, donde se ve más amplia la pantalla exterior.

Otro factor que destacó Motorola a la hora de lanzar este modelo, es el color, pues apuesta por tener una apuesta Magenta, que a varios conquistará pero que también pone en manifiesto el modelo específico de teléfono que se trata, lo que le da puntos para llamar la atención de los usuarios.

Otro fuerte de este equipo es el acabado en piel que tiene, que más allá de darle un toque distinto al tacto, ayuda a que no se resbalé de tus manos, algo que los usuarios van a agradecer, pues aún con estos equipos, el peligro de una caída es inminente, sobre todo porque al tener una pantalla más grande al exterior, también es más vulnerable.

Galaxy Flip Z5 vs Moto razr 40 Ultra

Ambos equipos mejoran aspectos que sus antecesores tenían, como un pliegue mucho más cerrado que evita que entre basura a la pantalla plegada, ambos también tienen un mejor procesador, aunque ambas eligen a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, pero que en el caso de Samsung tiene un optimización especial para el dispositivo y la marca lo que se nota a la hora de estar interactuando con las apps externas.

Otra diferencia puntual está en la pantalla, en el caso del razr 40 Ultra se tiene una pantalla externa de 3.6”, mientras que la del Flip Z5 es de 3.2”. Aunque parece mínimo, la extensión del equipo de Motorola permite aprovechar este pequeño espacio para que se vea información.

Una diferencia que también es obvia es el diseño, pues Samsung apuesta por un acabado más cuadrado con bordes que recuerdan a toda la familia de Galaxy, mientras que Motorola se ciñe a la nostalgia del Razr V3 y mantiene un equipo muy delgado y con pliegues curvos.

(Eréndira Reyes )

En cuanto a la batería, el Razr se impone en esta carrera pues logra tener 3,800 mAh de rendimiento, mientras que el Flip mantiene los 3,700 mAh de su antecesor. La cámara es otro de los puntos que ambos siguen sin lograr grandes cambios, pues en el caso de Motorola apuesta por una cámara de 32 GB, mientras que Samsung opta por una cámara de 12 MP, pero con un gran angular de 12 MP que tendrá mejores tomas fotográficas que el razr.

El precio también es distinto y una diferencia obvia, pues mientras que Motorola ofrece el razr 40 Ultra, de 256 GB, a un precio de 26,999, Samsung lanza el equipo en la versión de 512 GB en 27,999, con una campaña de preventa muy agresiva, donde además de reducir el costo 3,000 pesos te regala un case, lo que podría atraer a más usuarios en el periodo de la preventa.

Aunque ambos equipos tienen mejoras, el discurso de abrir menos el smartphone me parece positivo, y algo que me gustó en ambos es el trabajo que hicieron con los desarrolladores de las aplicaciones, para que puedas tener un contacto rápido con apps de mensajería y música sin que te ocupe tanto tiempo, lo que puede reducir el tiempo de pantalla de los usuarios.

¿Con cuál me quedó? La pregunta es complicada para alguien que no estima al cien por ciento los teléfonos plegables y que en ambos reclama una mejor cámara fotográfica y batería, sin embargo si tuviera que elegir optaría por Samsung pues la interfaz del sistema operativo me es más familiar.