Reducir la basura electrónica impacta en el ambiente y en las finanzas

“Es una responsabilidad moral (que deben asumir las empresas), porque consumimos recursos gracias a que otros no los utilizaron. Entonces debemos dejar recursos disponibles para que las generaciones futuras puedan servirse de ellos y cubrir sus necesidades”, sentencia.

Expertos en la materia mencionan que si bien este tipo de productos cada vez son más accesibles, el diseño de los mismos debe orientarse a una duración más amplia y evitar la obsolescencia programada, una idea cuya base principal es fomentar las ventas, pues incluso puede resultar perjudicial para la compañía.

Hace seis años, Apple se vio envuelta en un escándalo conocido como BatteryGate, una demanda de usuarios hacia la empresa bajo el argumento de que la compañía había ralentizado los dispositivos iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y el iPhone SE.

Si bien Apple confirmó que sí era un problema reconocido por la empresa, también dijo que se había ejecutado con la finalidad de evitar problemas de rendimiento, al reducir la tensión de la batería y así evitar apagones accidentales.

Luego de la disputa, Apple llegó a un acuerdo en 2020 para pagar entre 310 y 500 millones de dólares, dependiendo de cuántas personas presentaron una reclamación por este caso, el cual demostró la importancia de generar un diseño duradero para el usuario.