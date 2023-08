Aprender a aprender, el enfoque necesario en la educación del futuro tecnológico

Al respecto, Carlos Nazareth, director del Instituto Nacional de Telecomunicacoes de Brasil, destaca que para poder cumplir con la necesidad del talento tecnológico del futuro no sólo será necesario desarrollar planes de estudio en las universidades, sino que desde etapas más tempranas los alumnos “aprendan a aprender”.

Con esto, el especialista se refiere a que los estudiantes estén preparados para adoptar los cambios constantes de la tecnología y se puedan adaptar a ellos, con el objetivo de generar profesionales que se mantengan vigentes por más tiempo sin importar la evolución de los sistemas digitales.

“Estamos en una revolución de los datos, de utilizar la información en beneficio de la sociedad. No se debe temer a ellos, sino tomar las riendas y utilizarlos para el beneficio de nuestras vidas diarias. Si comprendemos cómo utilizar la tecnología, podemos beneficiarnos bastante de ella”, afirma Funes.

Por otra parte, Leticia de Oliveira, especialista en tecnología de programación y ganadora de la beca Seeds for the Future, de Huawei, resalta que este cambio de enfoque en la educación también debe orientarse hacia incluir a más mujeres en la industria y demostrarles que pueden crecer en estas carreras y no sólo las tradicionales.