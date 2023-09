El nombre oficial de este sistema de herramientas de censura legal utilizadas por el gobierno chino es proyecto Escudo Dorado, a través del cual se monitorean todos los proveedores de servicios de internet y, por lo tanto, se controla la información a la que accede la gente.

Para detener el acceso a ciertos contenidos, el gobierno emplea técnicas, como el bloqueo de direcciones IP, con las cuales ya no se permite entrar a los sitios o bien los servidores están mal configurados a propósito para devolver datos erróneos, apunta Markuson.

¿Qué aplicaciones están prohibidas en China?

Si en algún momento esperas venir a China, debes tener en cuenta que si no te preparas, no vas a subir ninguna publicación a alguna de tus redes sociales, porque seguramente estarán bloqueadas.

Entre las apps de mayor uso a nivel mundial que no se pueden utilizar en este territorio destacan todas las plataformas de Meta, es decir, WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads, además de su rival directo X (antes llamado Twitter).

Tampoco funcionan otras redes sociales, como Pinterest, Snapchat o YouTube, pues precisamente los servicios de Google tampoco están disponibles. Esto significa que Gmail, Drive, o el propio buscador Chrome no se pueden utilizar. En caso de no tener una VPN, es posible conectarse al navegador, por medio de otros buscadores diferentes a Google, como Bing, Edge o DuckDuck Go, entre otros.

Maps es otra aplicación que tampoco funciona y es un caso particular, pues tampoco funcionará ninguna otra app que se base en este sistema de geolocalización, como Pokémon Go, a la cual sí se podrá entrar y ver el mapa, pero no aparecerá ninguna criatura o pokeparada.

¿Cómo navegar por internet en China?

Para navegar en China se requiere una Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés), con la cual además de dar acceso a las aplicaciones bloqueadas, protege la navegación de la vigilancia de algún ente.

Este método es completamente legal en el país, aunque las autoridades han implementado diversos mecanismos para detener su uso, ya que han bloqueado a los proveedores de esta tecnología para desalentar su uso, pero una buena cantidad sigue funcionando, aunque es recomendable activarlas desde antes de llegar a China.

Markuson resalta que es posible que la policía solicite realizar alguna inspección aleatoria y, en caso de tener alguna aplicación de VPN, le podrían solicitar eliminarla. En casos muy remotos, es probable que las autoridades instalen alguna aplicación de vigilancia.

¿SIM o eSIM para viajar a China?

Si tú has ido a otro país y esperas a llegar para adquirir una tarjeta SIM en cuanto entras a ese territorio, en China tal vez no es la mejor opción, pues ese proceso no será tan sencillo como en otros países y te podría tomar algunas horas de tu viaje. Ademas, es recomendable ir a la tienda con un hablante de chino, porque los trabajadores no suelen hablar inglés.

En este proceso, te van a tomar fotografías para realizar una comprobación de reconocimiento facial y otros datos biométricos, con el fin de cotejar la información que proporcionaste en el proceso de la visa y tener un registro más pormenorizado.

Al instalar este chip, si ya traías una VPN descargada, lo más probable es que no la puedas usar debido y tendrás que descargar una nueva VPN para activarla y acceder a las redes sociales occidentales.

Por otra parte, la SIM virtual es la mejor opción, pero debes considerar algunas cuestiones para tener la mejor experiencia. La primera es contratar un plan de GB ilimitados, debido a que la conexión permanente de la VPN consume demasiados datos. Además, la red privada virtual también es mejor si contratas la versión de pago, pues la protección y conexión es mayor y puede estar casi garantizada.