El liderazgo en China no se mide en ventas, sino en innovación

Shenzhen, China. La competencia dentro de la industria de teléfonos inteligentes en China no la definen las ventas. Así lo dice Elvis Zhou, director de marketing overseas de Oppo, una de las tres empresas de smartphones más vendidas en ese país. Para él, el verdadero diferenciador de una compañía de tecnología es la innovación que aporta a la industria.

En China, el liderazgo no está definido por los números, menciona Zhou, quien resalta que no piensan únicamente en un éxito inmediato, sino más bien buscan contribuir a la industria hacia el largo plazo y no detenerse a lo que la competencia hace bien o mal.

De acuerdo con datos de la compañía, desde que inició sus operaciones, en 2004, y hasta la actualidad, cuenta con más de 91,000 solicitudes de patentes globales relacionadas con las diversas verticales de negocio en las que han participado, desde la reproducción de música, hasta las televisiones inteligentes.