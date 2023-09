Círculo de Crédito potencia sus servicios de autenticación con Jumio

Recordó que él tuvo su primera tarjeta de crédito a los 28 años y ahora hay jóvenes de 18 o 19 años que ya tienen su tarjeta de crédito, sin embargo, reiteró que para que haya inclusión financiera deben existir historiales crediticios porque de nada sirve que haya oferta de crédito, si no existe información financiera para poder hacer un assessment de riesgo sobre la persona; pero hoy ya tenemos las bases tanto regulatorias como de oferta y de información para que las nuevas generaciones o las anteriores que no confiaban en el crédito o no sabían cómo utilizar el crédito a su favor, ahora ya lo puedan hacer.

El CEO de Círculo de Crédito expuso que en esta compañía desde hace más de 20 años se propusieron resolver los temas de la certeza y confianza, y basados en esto han hecho alianzas con grandes jugadores globales para poder democratizar los servicios en el sector financiero y así han ampliado las soluciones que brindan.

“Hoy en día, en Círculo de Crédito, aparte de ofrecer información crediticia, ofrecemos modelos de riesgo, plataformas de cobranza, plataformas de originación, servicios de identidad de biometría, servicios de open banking”, señaló Juan Manuel Ruiz.

Agregó que al igual que las personas monitorean sus tarjetas de crédito o sus compras, es muy importante consultar su historial crediticio (que es gratis una vez al año) porque nunca saben cuándo lo van a necesitar, en qué momento puede surgir una oportunidad de negocio y requieran un préstamo, o en qué momento creció la familia y necesitan un crédito hipotecario o un nuevo auto, etc.

“Tener un historial crediticio abre las puertas del crédito y siempre te va a empoderar para que tú decidas con quién solicitar crédito. Entonces los invito a que saquen su historial crediticio, conozcan su score y que lo estén monitoreando para que en el momento que tengan una oportunidad o una necesidad, puedan contar siempre con el crédito a su favor”, concluyó el CEO de Círculo de Crédito .