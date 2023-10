¿El mercado gris por el que bloquean celulares es legal?

La semana pasada, Samsung se unió a la lista de fabricantes de smartphones que emprendieron acciones contra el mercado gris. La empresa surcoreana decidió bloquear los dispositivos de usuarios que no estuvieran homologados al mercado nacional, lo cual generó preguntas respecto a si el mercado gris es ilegal.

El mercado gris de teléfonos celulares es una dinámica en la que los dispositivos son introducidos a México y se venden en tiendas no autorizadas, como marketplaces -que no tienen una asociación con las marcas- o en redes sociales, por lo que no cumplen las regulaciones del país.

¿El mercado gris es ilegal?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió a Expansión que la norma NOM-184-SFCI-2018 establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como Telcel, AT&T o Movistar, deben asegurarse que los teléfonos que comercializan fueron homologados en relación al mercado nacional.