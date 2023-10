X cobrará 1 dólar al año a nuevos usuarios en estos países

X, la plataforma antes conocida como Twitter, dejará de ser gratuita. De acuerdo con el centro de ayuda de la plataforma, a partir del 17 de octubre comenzarán a cobrar 1 dólar al año a los nuevos usuarios que deseen unirse a través de su sitio web en Nueva Zelanda y Filipinas. Esta tarifa es parte del programa llamado "Not A Bot" y tiene como objetivo reforzar los esfuerzos de la plataforma para reducir el spam, la manipulación y la actividad de bots.

En dicha publicación, X explicó que esta medida es para combatir a los bots y a las cuentas de spam, por lo que los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas deberán verificar sus cuentas mediante un número de teléfono.

Sin embargo, la publicación de X no especifica por qué esta suscripción de 1 dólar al año se aplica sólo a nuevos usuarios que se unen a través del sitio web y no a través de la aplicación móvil. De acuerdo con The Verge , una suposición es que X ha observado una mayor actividad de bots en estas regiones en comparación con otras, y que es más fácil crear cuentas falsas a través del sitio web. Los usuarios que opten por no suscribirse solo podrán realizar "acciones de solo lectura", como ver publicaciones y videos.

Cabe destacar que, de manera confusa, los "Términos y Condiciones" de "Not A Bot" indican que las personas también podrán suscribirse a través de las aplicaciones de iOS y Android de X, a pesar de que la publicación principal en el centro de ayuda de X solo especifica la web.