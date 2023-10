Super Mario Bros. Wonder. Nintendo demuestra por qué es el rey del plataformeo

Con Super Mario Bros. Wonder, Nintendo le quiere dar un fuerte impulso a las ventas de Switch en el cierre de 2023, pues se trata del regreso del fontanero a las dos dimensiones y desplazamiento lateral, una propuesta inexplorada desde hace 12 años, pero que marca el regreso a los orígenes con un enfoque renovado en la historia y jugabilidad que demuestran por qué la empresa japonesa es el referente en el género de plataformas.

El primer elemento que me llamó la atención es la historia, pues ya no se desarrolla en el Reino Champiñón y aunque Bowser sigue siendo el enemigo principal, Peach ya no es la princesa en apuros, sino que ahora tiene un papel activo en el juego, pues se puede utilizar como personaje jugable, al igual que otros, como Luigi, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi y el Caco Gazapo, estos dos últimos ideales para los principiantes pues no reciben daño de los enemigos.

Reino Flor, el detonante de nuevas dinámicas de juego

Si bien la Princesa Peach ya no depende del fontanero italiano, en este juego sí se debe rescatar a un reino en peligro y es lo que detona una serie de dinámicas nuevas, como la Flor Maravilla, que es la más destacada debido a que cambia el aspecto del entorno en su totalidad y lo llena de una personalidad que encantará a chicos y grandes.