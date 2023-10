Apple TV sube de precio, junto con otras suscripciones de la empresa

Estos aumentos, por el momento, no se han visto reflejados en México, pero sí están afectando ya a mercados como el de Estados Unidos y Europa.

¿Cuánto cuesta Apple TV?

Los precios de los servicios de Apple quedan así:

Apple TV Plus: 9.99 dólares al mes (antes costaba 6.99 dólares)

Apple Arcade: 6.99 dólares al mes (antes 4.99 dólares)

Apple News Plus: 12.99 dólares al mes (antes costaba 9.99 dólares)

Aumento de precio de Apple One

Este paquete subió de precio en sus tres niveles de suscripción:

Individual: 19.95 dólares al mes (anteriormente $16.95)

Familia: 25.95 dólares mensuales (anteriormente $22.95)

Premier: 37.95 dólares mensuales (anteriormente $32.95)

Apple One ofrece acceso a TV Plus, Apple Music y Arcade, con un almacenamiento de 50 GB en iCloud Plus para el plan individual y de 200 GB para el plan familiar, de hasta cinco personas.

En el plan premier, se agregan suscripciones a Fitness Plus, News Plus y 2 TB de almacenamiento.

La compañía informará sobre sus resultados del cuarto trimestre este jueves.