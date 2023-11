Empleados de Amazon despedidos buscan volver a ser contratados

Pero en el caso del ex analista, quien se mantuvo anónimo, no volvió.”No quería regresar porque simplemente perdí la confianza en ellos”, dice. De acuerdo con esta persona, la razón por la que no volvió fue porque sentía que un recorte podría suceder fácilmente de nuevo. “Al principio, estaba muy motivado, pero sentí que nada de eso realmente les importaba”, dijo Insider.

Además, estas recontrataciones se dan a solo unos días de otro despido, donde Amazon recortó a otros 500 de sus empleados en India en diferentes negocios y funciones, incluyendo Amazon Web Services (AWS), recursos humanos y funciones de soporte.

Las tecnológicas ya no son el trabajo “de sueños”

El 2023 no trajo un panorama más esperanzador para la industria tecnológica, pues los despidos masivos están aumentando en comparación con el año anterior. Según datos recopilados por el sitio Layoff este año 1,069 empresas de tecnología han despedido a más de 242,432 empleados.

De acuerdo con el portal, las áreas más afectadas por estos despidos masivos incluyen el retail, consumidores y hardware, y las principales compañías afectadas por estos recortes de empleo han sido Google, Meta, Microsoft y Amazon.

El 26 de abril de este año Amazon anunció que cerraría la división de Halo Health, junto con otras divisiones. Estos despidos forman parte de los 9,000 empleados anunciados en marzo. Sumados a los 18,000 despidos anunciados en enero, esto eleva el total a 27,000 recortes de empleo, lo que representa 8% de la fuerza laboral corporativa de Amazon este año.