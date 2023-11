Nintendo quiere hacer más películas y estos son los números que lo motivan

La empresa japonesa tuvo un éxito sin precedentes en el séptimo arte con The Super Mario Bros. Movie y quieren replicar ese éxito con The Legend of Zelda.

Super Mario Bros: la película se estrenará el 5 de abril de 2023 en las pantallas de cine de México, América Latina y Norte América.



Aunque esta no es la primera vez que vemos una historia basada en la historia del fontanero italiano, (diseñado en Japón y que habla inglés) llamado Mario viaja por un laberinto subterráneo con su hermano, Luigi, intentando salvar a una princesa capturada, esta ha generado gran aceptación entre los fans por su versión animada en 3D. (Getty Images / Nintendo)