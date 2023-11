Cuando le preguntas a ChatGPT “¿quién es Mira Murati?”, contesta: “Lo siento, pero no tengo información sobre una persona llamada Mira Murati. Es posible no sea una figura pública o no haya ganado reconocimiento significativo en el dominio público.” Sin embargo, Murati es ahora nada más y nada menos que la presidenta interina de OpenAI, y la creadora de ChatGPT, (el mismo chatbot que la negó y que está revolucionando internet ).

Conocer a Mira Murati es una tarea compleja. Su cuenta de Instagram es privada y solo tiene 204 seguidores. La última vez que tuiteó algo fue un anuncio de OpenAI el 6 de noviembre. Ha dado pocas entrevistas y los videos en YouTube sobre ella no abundan.