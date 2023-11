Día doce posterior al robo

No volví a saber nada del teléfono hasta casi una semana después. Estaba llegando a un restaurante cuando me marcó un número desconocido. En esta ocasión, era un hombre. Y, curiosamente, volvió a decir exactamente el mismo discurso que la chica anterior: “¡Buenas tardes! le hablamos de (no sé qué) sucursal de iShop. El motivo de mi llamada es porque….”

Esta vez no dejé que terminara y le dije “Ya ni pierdas tu tiempo. Sé que eres una rata y no te voy a desbloquear mi teléfono. Ahorremos el tiempo y mejor dime, ¿cuánto quieres por mi teléfono?”

Su tono de voz cambió inmediatamente. Fue muy grave.

“¿Cuánto me ofreces? Hazme una oferta”, y colgó.

Inmediatamente me escribió un mensaje: “Ponle precio”.

¿Cómo sé que sí lo vas a devolver? No puedo confiar en tí.

Solo soy un técnico de celulares, este teléfono me lo trajeron para que lo desbloqueara.

OK, ¿cómo me vas a garantizar que lo vas a devolver si te pago?

El teléfono lo voy a comprar yo a la persona que lo trajo. Se lo voy a comprar para piezas. Te lo vendo así como lo trajeron. Mi ganancia sería que yo lo voy a comprar más barato. Dime, si no para que lo regrese.

De nuevo, entré a ver la ubicación del teléfono: San Juan Letrán, Avenida Lázaro Cárdenas, 37. Es la Plaza Centro Digital. Un establecimiento de cinco pisos en el centro de la Ciudad de México que no solo vende y repara celulares; también encuentras desde iluminación y productos K-Pop y hasta un centro de Telcel y una tienda de juguetes sexuales.

“Te doy 2,000 pesos por él”, le dije.

3,000 y se hace. Te sirve más a ti. A mí no me sirve.

¿Y cómo le harías?

Te lo mando por Uber. Primero depositame $600 y ya cuando tengas el celular me das el resto. Únicamente me lo trajeron para desbloquearlo.

¿Y si te deposito y no me lo mandas?

Yo no robo $600. Me pasas tu dirección y me depositas en cuanto llegue. ¿Si o no? Ya me están pidiendo la respuesta del teléfono.

El teléfono está en la Plaza Centro Digital. Voy, te doy el efectivo y me lo das en ese momento. Si no, no. Si dices que eres solo un técnico, hagámosle así.

Bye Bye pues. Le haces mucho al cuento por 3,000 pesos que me vas a dar por el iPhone 15. Agarra la onda.

Pues es que a ti no te sirve. Yo no me voy a morir sin él y tampoco voy a pagar su costo. No lo vas a poder vender nunca.

Así es, pero lo podemos vender por piezas.

Existe una entrada en WikiHow sobre cómo desarmar un iPhone, pero se queda solamente hasta la versión 6 o 7. Actualmente deshacer estos dispositivos ya es un proceso delicado y complicado, pues es sencillo que se rompan y esto solamente lo hacen técnicos autorizados.

Pero eso no quita que haya gente que pueda hacerlo ilegalmente. En Mercado Libre, una batería para un iPhone 14 está en 1,199 pesos aproximadamente. Una pantalla LCD ronda los 1,600 pesos. Los altavoces entre 500 y 700 pesos.

Aún no hay publicaciones para piezas del iPhone 15, pero de ahí la relevancia de comprarlas solamente con distribuidores autorizados o directamente en las tiendas de Apple, pues te aseguras de que sean piezas completamente lícitas. Aquí puedes encontrar la lista de las tiendas oficiales.

No le vas a sacar nada.

Ok, lo que usted diga. ¡Buenas noches!

Ha pasado más de una semana desde aquella llamada y ya no volví a saber nada de ese iPhone 15.

A la fecha sigue bloqueado y en la misma dirección, pero no me quita el sueño. En 2016 se volvió viral un caso en el que la FBI estaba frustrada porque no pudo desbloquear el teléfono usado por uno de los dos terroristas del tiroteo de San Bernardino. Fue solamente meses después, pagando mucho dinero y con la ayuda de una prestigiosa firma de inteligencia digital israelí, que lograron desbloquearlo.

Creo que este no será el caso de los ladrones que me robaron, o al menos, así lo confesó el ladrón. Solo me queda la certeza de que mi iPhone 15, a sus tres semanas de haber visto la luz, tristemente terminó como un rompecabezas perdido en la Plaza de Centro Digital.