Dile adiós a Arial Black: la tipografía que usas importa mucho

“No era un capricho. Era un derecho. Nos trataban como si no entendiéramos, porque para ellos nosotros teníamos que cambiar, porque esa es la historia de muchos indígenas que van con un nombre para su hijo al registro civil y a la mera hora salen con otro porque los convencen de que no se puede, pero no, yo dije: ‘si le voy a poner ese nombre a mi hija tienen que arreglar el sistema’”, recuerda Marisela.

Pero en el caso de Doni Zänä, no solo se enfrentaría al problema en el registro civil, sino cada vez que quisiera escribir su nombre en un dispositivo.

Mayn Cruz Hernández, diseñador web y artista audiovisual, siguió este caso y posteriormente se percató que, en grupos de Facebook, a la gente le costaba trabajo comunicarse en hñähñu porque les tomaba mucho tiempo poner las diéresis subrayados. Y ni se diga cuando tenía que crear folletos, libros o textos largos. Por eso, creó su propia tipografía en otomí, que pronto se convirtió en una red social en lengua indígena.

¿Por qué las tipografías importan?

En el caso de una lengua indígena, la tipografía fue tan determinante que incluso cambió el significado de la palabra. Pero en otras lenguas, en la que se utiliza el alfabeto romano, también sigue importando la tipografía que se usa.

No es lo mismo escribir HOLA, que hola. Tampoco es igual escribirlo con Times New Roman que con Arial Black. La interpretación de una palabra puede depender enteramente de la tipografía que utilizas por varias razones y en su libro “Why fonts Matter?”, la diseñadora gráfica Sarah Hyndman lo explica.

La primera razón, porque las tipografías tienen dos funciones principales: ser funcionales o ser evocativas. Son funcionales porque muestran eficientemente una palabra que puedes leer sin ningún esfuerzo. Pero también son evocativas, porque también te pueden hacer sentir cosas.

Esto porque las personas reaccionamos instintivamente a ciertas tipografías. Por ejemplo, intuitivamente las piezas circulares se sienten más “seguras y amigables”, mientras que las formas irregulares se perciben más agresivas. Por otro lado, puedes sentir una emoción muy particular si ves la tipografía, por ejemplo, de McDonalds, a que si ves la misma palabra escrita con otra.

En segundo lugar, porque la tipografía puede sumar significados a la palabra. Por ejemplo, si escribes “Asesino serial” con una tipografía como stolen times, que tiene un estilo más curvado y ligado, no da la misma sensación que con blood moon, que es mucho más recto e irregular. La tipografía que escoges también comunica un mensaje.

(Arriba: tipografía stolen times

Abajo: tipografía blood moon

Obtenidas de Dafont.com)

Una tercera razón, porque las tipografías dan personalidad a las palabras. La tipografía que usas puede incluso establecer el tono de tu lectura. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto académico en Times New Roman, que en Comic Sans, pues si cambia la primera impresión e influencia la manera en la que respondes a ella.