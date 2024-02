PS Plus: estos son los juegos que llegarán al servicio en febrero

El tercer título es Steelrising, un juego de rol de acción ambientado en una historia alternativa de París en la que la Revolución Francesa ha sido suprimida por un ejército robótico. El jugador deberá luchar y explorar a través de las calles, tejados, barrios y castillos como Aegis, una misteriosa obra maestra de autómata.

Además, los suscriptores recibirán un paquete de skins de Fall Guys para disfrazar a sus personajes con algunos de los icónicos personajes de PlayStation, como Ratchet, Clank y la protagonista de la franquicia Horizon, Aloy. Todos estos elementos estarán disponibles hasta el 4 de marzo para todos los suscriptores de PS Plus.

¿Cuándo estarán disponibles?

Los juegos gratuitos de PS Plus de febrero de 2024 podrán reclamarse a partir del 6 de febrero.

¿Qué juegos se van?

Por otra parte, los miembros de PS Plus tienen hasta el 5 de febrero para añadir A Plague Tale: Requiem, Evil West y Nobody Saves the World a su biblioteca de juegos. Luego de este periodo ya no estarán disponibles.

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus?

Todos los usuarios de PS Plus pueden descargar los videojuegos gratuitos y estos son los tres planes disponibles:

- Suscripción por mes: Paga cada mes 11.99 dólares

- Suscripción de tres meses: Paga cada tres meses 31.99 dólares

- Suscripción de 12 meses: Paga cada 12 meses 106.99 dólares

Entre los beneficios de estas suscripciones se encuentran disfrutar un amplio catálogo de juegos, así como también pruebas de juegos, un catálogo de clásicos, acceso al modo multijugador online, descuentos exclusivos en PlayStation Store, 100 GB de almacenamiento en la nube y Share Play, entre otros elementos.