Bumble ya usa IA para evitar ‘estafadores’ y malas experiencias

Las citas en línea, aunque también generan conexiones significativas, no están exentas de peligros, como posibles estafas o conductas no deseadas o amenazantes y es por ello que Bumble está implementando una nueva función basada en Inteligencia Artificial, llamada Deception Detector (Detector de decepciones), con la cual se identifican cuentas spam, estafas o perfiles falsos para que no lleguen a las usuarias.

Esta tecnología está fundada en un modelo de machine learning con el que se evalúa la autenticidad de los perfiles dentro de la plataforma de manera rápida y fiable, sin embargo, también participan personas en los procesos de evaluación para no bloquear perfiles seguros.

Dicha herramienta se implementó debido a que de acuerdo con una encuesta que hizo la empresa a nivel mundial, los perfiles falsos y el riesgo de estafas son sus principales preocupaciones a la hora de tener citas online. Y casi la mitad de las mujeres encuestadas (46%) expresaron ansiedad por la autenticidad de sus matches en las aplicaciones de citas.