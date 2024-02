La Gen Z y los boomers se inspiran con gustos similares en Pinterest

A escala global, 193 millones de usuarios pertenecen a la Generación Z, lo que representa más del 40% de la base total de la audiencia de la plataforma y en la que, de acuerdo con el ejecutivo, empiezan a consumir más video corto y a guardar muchos de sus descubriemientos para después adquirir los productos.

“Los usuarios están utilizando Pinterest como una forma para organizar contenido. Entonces, si yo veo algo que me encanta en Instagram, me lo guardo en mi board, lo mismo con lo que me gusta en TikTok en un sitio web”, afirmó Loureiro.

Dentro del reporte que presentó la plataforma, llamado Pinterest Predicts también ubicaron algunas similitudes en búsquedas de generaciones boomers y Gen Z como son los términos Nostalgia Tropical o Look de abuelo. Además, en total, se han guardado más de 475,000 millones de ideas (Pins) por los usuarios en todo el mundo.

Por su parte, Laura Corral, directora de ventas en Pinterest, indicó que el 96% de las búsquedas que se hacen dentro de la app son sin marca, pero es posible que a través de esta inspiración los usuarios hagan una compra. Por ello es relevante saber cuáles son las tendencias que se perfilan en 2024.

Algunas de las más destacadas son Belleza azulada, una tendencia de color que podrá verse a lo largo de los siguientes meses en ropa, calzado y maquillaje, así como “Ahorrar con estilo”, una categoría que responde a la preocupación de los usuarios que empiezan a pensar en su futuro y en el uso de tarjetas de crédito o ahorro.

“Encontrar el contenido que más te importa, creo que es un valor increíble, especialmente para una web que está cada vez más gigante y diversa de contenido, donde todo se pierde muy rápido”, puntualizo Loureiro.

La experiencia de compra en redes sociales (social commerce) está ganando terreno en las dinámicas en línea de los mexicanos. Según datos de un estudio realizado en el país por la fintech Rapyd, el 57% de los encuestados dijo hacer compras sin salir de estas aplicaciones. Este ecosistema en auge es la razón por la que Pinterest modificó su plataforma para permitir una combinación de inspiración y comercio electrónico.

Este cambio lleva unos dos años desarrollándose con el fin de que los usuarios puedan aprovechar la navegación que tienen en la plataforma y así saltar a los productos de manera más sencilla y comprarlos.