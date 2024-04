Tales of Kenzera: Zau, el juego donde la pérdida y el duelo son procesos mágicos

Los videojuegos del género metroidvania están en una nueva etapa de florecimiento. Luego de Hollow Knight, Metroid Dread y Prince of Persia. The Lost Crown, un nuevo exponente llega con una historia en donde las raíces africanas se realzan en medio de entornos mágicos que se combinan con la realidad. Se trata de Tales of Kenzera: Zau.

Este juego cuenta la historia de Zau, un guerrero que debe explorar las mágicas tierras de Kenzera para poder volver a ver a su padre muerto. Abubakar Salim, director del estudio responsable del juego, Sargent Studios, mencionó que se trata de una experiencia sobre a quienes hemos perdido, que surgió a partir de un cuestionamiento que detona todas las acciones.

¿Qué sacrificaría para traer a mi padre de vuelta a la vida? Por lo que este juego relata una historia de madurez, donde la dualidad es un elemento relevante tanto de la trama como del modo de juego, pues los poderes del sol y la luna se conectan con el protagonista para hacerlo avanzar en su aventura.