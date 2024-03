Gamergate 2.0, el último episodio de odio en el gaming por “inclusión forzada”

“Quieren creer que nuestro trabajo está eliminando quirúrgicamente las cosas que a ellos no les gustan. Pero esa no es la realidad”, dijo Belair, quien también destacó que si bien los estudios desarrolladores acuden a ellos para servicios de consultoría, al final no es su decisión llevar a cabo los cambios.

“Sigo teniendo un director por encima de mí, o un guionista, alguien más es quien puede tomar esa decisión. Muy pocas personas tienen algún tipo de poder de veto y, desde luego, eso no está en manos de gente de una agencia contratada”, puntualizó.

Desde la perspectiva del director, la incorporación de más diversidad en los videojuegos no corresponde a la agenda de una única empresa, sino al hecho de que cada vez hay más desarrolladores que forman parte de comunidades marginadas trabajando en la creación de las historias.

Jimena Yisel Caballero, maestra en Comunicación por la UNAM y especialista en diversidad de género dentro de los videojuegos, dijo a Expansión que la integración de este tipo de temáticas en los juegos es importante para reconocer la diversidad en las sociedades y la búsqueda de inclusión.

A lo largo de la historia del gaming, menciona Caballero, estos han sido desarrollados mayoritariamente por varones heterosexuales, lo que impactó en la poca diversificación de los discursos en un inicio. Sin embargo, eso poco a poco ha ido cambiando para abrazar nuevas narrativas.