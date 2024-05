"La primera hora es crucial"; hacker aconseja qué hacer si roban tu WhatsApp

En cuanto Georges, de 54 años, se dio cuenta que ya no podía entrar a WhatsApp, le marcó a su hijo. “Me hablaron de Amazon y me dijeron que tenían que entregar un paquete, pero necesitaban un código. Yo estaba trabajando, muy estresado, y les di el número que me estaban pidiendo”. En realidad, Amazon no tiene nada que ver con esto y es el modus operandi que utilizan muchos delincuentes para robar las cuentas de WhatsApp.

Yorgo supo, de inmediato, que habían hackeado el WhatsApp de su padre. Lo que hacen los ciberdelincuentes es enviar un mensaje de texto convincente. El que recibió Georges decía: “Se han realizado 2/2 intentos de entregas de su paquete de Amazon. Introduzca el código enviado o su artículo será devuelto”. Pero, en realidad, lo que están pidiendo es el código de verificación de WhatsApp.

Este es un mensaje que envía la plataforma de mensajería , por cuestiones de seguridad, a través de un SMS cuando alguien quiere ingresar a tu cuenta de Whatsapp desde otro teléfono. Sin ese código, ningún usuario que intente verificar tu número podrá completar el proceso de verificación y usar el número registrado. Pero muchos ciberdelincuentes solicitan este código y utilizan ingeniería social, como la que aplicaron a Georges, diciendo que son empresas de paquetería y solicitan este código.

Incluso, este delito se está volviendo cada vez más común. De acuerdo con Consejo Ciudadano, los reportes por robo de cuentas en Whatsapp han aumentado 672% en el primer bimestre del año contra el mismo periodo de 2023.

Pero esto es todo lo que Yorgo hizo para contraatacar al cibercriminal.