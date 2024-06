Tras 10 años Super Monkey Ball tiene nuevo título

Tras la decisión de hacer un remake de Banana Blitz y la respuesta positiva que tuvo Banana Mania, Sega se decidió por crear un nuevo juego original, y llevarla en exclusiva a Nintendo Switch debido, nos explican productor y director, a que les permite garantizar la calidad estable del batallas en línea de 16 jugadores, la cual consideran es la característica principal de este nuevo juego.

“Al limitar nuestro enfoque únicamente a Nintendo Switch, creemos que alcanzamos un nivel en el que todos nuestros fans pueden disfrutar del juego” nos explican Suzuki-san y Takahata-san. “Si recibimos apoyo de los fans, consideraremos expandir a otras plataformas… por lo que agradeceríamos su apoyo en Super Monkey Ball Banana Rumble”.

¿Qué hay de nuevo en este juego?

Al gameplay se añadió una nueva habilidad: Spin Dash. El jugador ahora puede cargar un giro con gran impulso desde su posición actual, permitiéndole acelerar con fuerza sin necesidad de recorrer un gran trecho para sumar velocidad (si has jugado títulos recientes de Sonic The Hedgehog, seguro estás familiarizado con esta habilidad).

Este movimiento reemplaza a la polémica habilidad de Salto que fue introducida en el juego de Wii, Banana Blitz, estuvo presente en el remake de 2019 y fue una función opcional en Banana Mania. No obstante esta vez quedó fuera debido a que no fue bien recibida, pero también porque no era compatible con este nuevo juego, en especial con el modo multijugador.

“Al crear un juego completamente nuevo, queríamos agregar una nueva técnica como medio para brindar a los usuarios una gama más amplia de juego y desafíos para disfrutar… Creemos que esta mecánica tiene una gran afinidad con el sistema de juego de SMB… agrega una buena sensación, tanto para principiantes que simplemente disfrutan corriendo y rebotando, como algo desafiante para jugadores avanzados que pueden usarlo para encontrar diferentes atajos u obtener tiempos más rápidos. En general, estamos muy satisfechos con su inclusión”.

Cuatro jugadores simultáneos en modo local, y hasta 16 jugadores en línea. Es el multijugador más ambicioso hasta ahora en la saga. (Sega)

El modo multijugador es gran parte de la experiencia que los fans de esta serie aman desde sus primeros juegos, y tanto en los trailers oficiales como en la entrevista que tuvimos con Suzuki-san y Takahata-san, se hace evidente que Sega y Ryu Ga Gotoku Studio apuestan en gran medida por el multijugador local y en línea, este último de hasta 16 usuarios simultáneos en la misma sesión, algo nunca antes visto en esta saga hasta ahora.

“Tener hasta 16 jugadores jugando entre sí en línea es un cambio importante. El juego se creó teniendo mucho esto en cuenta, agregando elementos como darles a los jugadores medios para interactuar entre sí con emoticones… Pero también pusimos especial cuidado en optimizar el entorno en línea y la red misma para brindar soporte a tanta gente, lo cual hicimos analizando factores como el comportamiento y el juicio de los jugadores”.

Para mantener la atención de los usuarios en el juego en línea, pueden esperar recompensas de juego para cada temporada. No está de más mencionar que el modo Aventura cuenta con multijugador local para hasta cuatro jugadores, tanto en modo cooperativo como competitivo.

El juego está hecho para ser disfrutado por principiantes y expertos. (Sega)

Todo este aspecto no se trata de algo accidental. Los desarrolladores confían en que esta característica atraerá a más jugadores sin alterar el gameplay esencial ni volverse repetitivo; es parte de la evolución contínua que ven en la serie SMB.

Por ahora no contemplan llevar la serie al terreno de los eSports o desarrollar algo más grande, como 100 jugadores a la vez, esto a pesar de que el mercado de los eSports, de acuerdo con la plataforma Statista , está proyectado a generar ganancias por 4,300 millones de dólares en 2024, y a punta a tener un total de 856.5 millones de usuarios para 2028.

“El multijugador de Super Monkey Ball Banana Rumble se creó para que todos, desde adultos hasta niños, puedan disfrutar, en lugar de tener una naturaleza estrictamente competitiva. Por este motivo, personalmente creemos que no es muy adecuado para competiciones de eSports… hay varios desafíos en los juegos de 100 jugadores en términos de comunicación y tecnología, así como la dificultad inherente de reflejar con éxito la alegría de tener 100 jugadores en un solo juego como este sin que resulte abrumador para el jugador. Creemos que un juego para 16 jugadores es el más divertido, tanto en términos de especificaciones como de diseño del juego”.