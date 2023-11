Reseña: Sonic Superstars, ¿de verdad es el juego que los fans esperaban?

Hay ocho nuevos poderes en total, funcionan por tiempo limitado y puedes “invocarlos” cuando quieras, pero sólo usarlos una vez hasta que cruces por un Checkpoint.

Admito que algunos poderes son bastante ingeniosos y útiles, y me recuerdan a la genialidad detrás de Sonic Colors. Sin embargo, a pesar de que ofrecen soluciones interesantes, en muchas ocasiones olvidé que existían y otros ni siquiera los ocupé en toda la campaña. Ello me lleva a concluir que aunque divertidos, no son esenciales (a menos que quieras encontrar todos los secretos).

Algunos de los mejores niveles en la historia de Sonic The Hedgehog (Sega)

Por otro lado, el diseño de niveles es estupendo. Si bien el juego recurre a escenarios familiares, cada nivel brilla con atributos únicos, con momentos especiales que te sacarán sonrisas.

De inicio a fin esta aventura es una experiencia repleta de desafíos imaginativos, y cuenta con algunos de los mejores niveles en la historia reciente de esta saga.

Si haces contacto con un checkpoint y cuentas con la cantidad de anillos suficientes, se abre un portal a un nivel bonus que los fans de Sonic ya conocen: laberintos que giran hacia la izquierda y la derecha. Al final de estos laberintos te esperan medallas doradas con la silueta de Sonic.

Estas medallas las encuentras también repartidas en lugares de difícil acceso en los Actos o bien, cada que recolectas 100 anillos. Su único propósito es ser moneda de cambio para adquirir piezas para robots que usas en el juego competitivo en línea (más adelante hablaré sobre eso).

Es un tanto decepcionante recolectar objetos sabiendo que no desbloquean una recompensa significativa fuera del juego en línea.