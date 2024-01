Existe una controversia con Infinite Wealth, ya que el modo New Game+, que normalmente se libera al concluir la campaña, no viene incluído en la versión básica. Está reservado para ediciones de lujo, lo que muchos fans han encontrado como una práctica abusiva.

Revisa lo que incluyen las ediciones en el mercado, pero puedo confirmar que la edición básica contiene suficiente material para enamorarse de la saga y quedar satisfecho.

Veredicto

Como alguien que apenas está descubriendo esta saga y cuyo primer acercamiento a esta fue el spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (lanzado a finales de 2023), confieso que Like a Dragon: Infinite Wealth me ha convertido en fan.

Like a Dragon: Infinite Wealth va con todo para ser uno de los mejores RPG del año (Sega)

Es un JRPG accesible en varios aspectos, que demuestra que el género tiene mucho potencial más allá de las aventuras fantásticas y la ciencia ficción. También es evidencia de que no tomarse las cosas demasiado en serio no implica que la experiencia no sea profunda o entretenida.

2024 aparenta que será un año más débil para los videojuegos, pero da gusto descubrir que en el primer mes del año ya recibimos un grandioso videojuego de Sega que merece tener unas cuantas nominaciones cuando llegue el momento.