Por ejemplo, el medio estadounidense, The Verge, tuvo acceso a esta herramienta e hizo una búsqueda sobre cómo plantar tomates y le dio información sobre las propiedades de la planta y del proceso. Además, si hay más dudas respecto del proceso, se le pueden hacer preguntas de seguimiento o, si al usuario le interesa un contenido en especial, puede abrir enlaces específicos.

En términos técnicos, SearchGPT funciona a partir del último modelo de OpenAI, GPT-4, y también tendrá una función llamada “respuestas visuales” que está en desarrollo, pues los 10,000 usuarios que tuvieron acceso a la prueba limitada no pudieron ver su funcionamiento.

¿Los medios de comunicación están en peligro?

Una de las principales críticas hacia este tipo de buscadores es que, en el caso de noticias, tomarán la información de muchos medios de comunicación y la resumirán en un único producto. Sin embargo, la empresa dijo haber escuchado las críticas al respecto para atender este problema.

En la publicación en su blog señalaron que SearchGPT se desarrolló en colaboración con socios como The Wall Street Journal, The Associated Press y Vox Media, quienes hicieron comentarios al respecto de esta problemática que cambiaría la forma en que se producen contenidos noticiosos.

De acuerdo con OpenAI, los editores tendrán una forma de “gestionar cómo aparecen en las funciones de búsqueda” de SearchGPT o podrán optar por que sus contenidos no se utilicen para entrenar los modelos de la herramienta y, más bien, seguir utilizando el modelo tradicional.