Microsoft se deslinda de polémicas por derechos de autor de Sam Altman

Sam Altman es la cara de la nueva generación de empresarios tecnológicos. Al igual que Mark Zuckerberg lo hizo en su momento, las presentaciones del director ejecutivo de OpenAI generan revuelo, nadie se quiere perder lo que tiene por decir. Pero de la misma forma en que el CEO de Meta se envolvió en polémicas, el gurú de la IA generativa no puede quitarse de encima los problemas de derechos de autor, ni siquiera con un socio como Microsoft.

Desde que inició el auge de la IA generativa a finales de 2022, las críticas hacia esta tecnología no se hicieron esperar, mientras que escritores, comediantes, organizaciones de noticias e incluso grandes medios, como The New York Times, entre otros, decidieron demandar a la startup, lo cual también ha impactado en su principal inversor y socio tecnológico: Microsoft.

¿Por qué Microsoft y OpenAI no usan la misma IA?

En junio pasado, el Centro de Periodismo de Investigación (CIR, por su siglas en inglés) presentó una demanda en contra de OpenAI y Microsoft por supuestamente usar su contenido sin permiso en un “reproche a la Inteligencia Artificial y sus prácticas explotadoras”.