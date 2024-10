Socios repartidores rechazan iniciativa de Sheinbaum

Hace una semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para dar seguridad social a los repartidores de delivery. En ese momento, el titular de la STPS, Marath Bolaños, dijo que ya habían efectuado 30 reuniones con representantes de los repartidores, empresas como Uber, Didi y Rappi e instituciones del gobierno; sin embargo, los repartidores señalan que eso es falso.

Saúl Gómez, a quien los demás repartidores refirieron como uno de los líderes de la asociación Ni Un Repartidor Menos, fue quien entró al recinto para la reunión con Marath Bolaños. Los repartidores señalaron que es la primera reunión con el representante de la Secretaría.

La asociación de Repartidores Unidos de México (RUM) señaló que desconocían a “los sindicatos que ahora aplauden la reforma y que fueron recibidos en la STPS, ya que ninguno de ellos” los representa. El sindicato al que hacen referencia es UNTA, que comentan “se sabe cercano al gobierno”.

En entrevista para Expansión, Gómez señaló que la reforma obedece a decisiones que la STPS tomó en 2022, por lo que no está alineada a las necesidades actuales de los trabajadores de estas apps.

“Tomaron las decisiones de manera unilateral y eso para nosotros no es justo. Hay muchísimos compañeros que podrían quedarse sin empleo y eso nos preocupa (…) No hay sindicato que pueda representarnos, no hay una organización sindical que pueda existir puesto que no hay toma de nota o un contrato colectivo otorgado”, dijo Gómez.

Este tipo de situaciones “permean a los sindicatos ‘charros’, debilitan a los trabajadores, al pueblo y no nos permiten estar en sintonía con lo que debería suceder”, agregó el líder de los repartidores.

Antonio Flores, uno de los repartidores presentes ayer y quien lleva cuatro años trabajando de esta forma, dijo que el principal objetivo que tienen es que la seguridad social mantenga la flexibilidad y libertad con la que actualmente cuentan.

“Simplemente queremos que el gobierno sea más flexible y que nos permita externar y encontrar la mejor manera de trabajo. De esta labor dependen muchos estudiantes, madres solteras, gente que busca ingresos adicionales y personas vulnerables”, dijo Flores.