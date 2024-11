Ley Rider: el ejemplo español que los repartidores mexicanos quieren evitar

En España, “hablaron (el gobierno) con sindicatos genéricos”, dice Gaviria, “que son de representación mayoritaria por constitución más no porque nosotros les hayamos elegido como colectivo”.

“Es muy bonito hablar de derechos laborales, creo que es un discurso que le viene muy bien a cualquier político porque es un argumento tremendamente populista en este contexto (...) pero a mí de qué me sirve si en el marco en el que se desarrollan estos derechos laborales es de inviabilidad”, agrega Gaviria.El líder en España añade que, en su experiencia, los modelos de regularización “rígidos” no funcionan en un mercado “tradicionalmente volátil” y donde el mayor incentivo es la flexibilidad. “A nosotros no nos sirve de nada que un político venga a decir que nos viene a salvar cuando en la práctica ni siquiera nos está escuchando”, sentenció.

Gómez y Gaviria coinciden en que una ley de este tipo impacta en toda la cadena, con menores ganancias para los establecimientos y repartidores, y mayores costos para los usuarios, pues implica aumento de precio en el servicio de delivery.

La International Chamber of Commerce México (ICC) calcula que este aumento de costos podría traducirse en una disminución en las ventas de un 30% para Mipymes, afectando la economía local y generación de empleo.

En el caso personal de Gaviria y la Ley Rider, señala que él vio merma en sus ingresos superior al 50%.