Los gamers castigan a Nintendo con menos ventas a la espera de Switch 2

Las ventas de Nintendo Switch se desploman

Nintendo Switch tiene más siete años en el mercado y la exigencia de una nueva consola por parte de los usuario está provocando resultados desfavorables para la compañía, ya que de acuerdo con las cifras, la consola vendió 4.7 millones de unidades entre abril y septiembre, lo que representa un 31% menos que el mismo periodo del año anterior.

Otro de los aspectos que demuestran el momento a la baja de Nintendo es el de software, ya que sus juegos están vendiendo cada vez menos. En esta ocasión se contabilizaron 70.2 millones de títulos vendidos, es decir, un 27.6% menos que el año anterior.

En 2023, la consola recibió el impulso de dos grandes eventos que ayudaron a elevar las ventas de la consola y sus juegos. Por un lado estuvo la película de Super Mario Bros y, por el otro, el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que logró vender alrededor de 20 millones de copias en el trimestre de su lanzamiento.

“No hubo factores tan especiales en la primera mitad de este año fiscal y con NIntendo Switch ahora en su octavo año desde su lanzamiento, las ventas unitarias tanto de hardware como de software disminuyeron significativamente año tras año”, comentó la empresa.

Durante este periodo, el título de estreno que más vendió fue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, con 2.5 millones de unidades, seguido de Mario Kart 8 Deluxe, con 2.3 millones, pero que sorprende por tratarse de un juego que se publicó hace más de siete años.

Nintendo se convierte en empresa de entretenimiento

Hace unas semanas, Nintendo lanzó su aplicación de música en streaming en donde se encuentran algunas de las bandas sonoras de sus videojuegos demostrando que ya no sólo son una empresa de gaming, sino de entretenimiento.

De acuerdo con declaraciones de Shigeru Miyamoto, creador de Mario, a The New York Times, esto se demuestra con los parques temáticos que han abierto en Japón y Estados Unidos, pero también con su pretensión por ser relevante en el cine.

The Super Mario Bros. Movie fue la segunda película más taquillera del año pasado con casi 1,400 millones de dólares de recaudación y ya se anunció una secuela, así como un filme live-action para The Legend of Zelda.

Asimismo, la compañía abrió su propio museo en Kyoto, Japón, en las mismas instalaciones donde se encontraba la fábrica de naipes con la que se fundó la empresa en 1880. “Si llegamos a hacer 10 películas, quizá podamos abrir un cine al lado”, comentó Miyamoto.