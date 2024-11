Las repartidoras de app piden seguridad social, pero con perspectiva de género

Trabajar cuándo, dónde y con quién quieran

Otro motivo por el que las repartidoras desean elegir sus horarios de trabajo es por la seguridad en las calles. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) a septiembre de 2024, revela que Xochimilco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa son percibidas como las alcaldías más inseguras en la Ciudad de México.

Adriana apunta que ella filtra las solicitudes de pedido, si bien trabaja en toda la Ciudad de México, hay ocasiones en las que decide no ir a ciertas zonas porque las considera inseguras, además dice que algunas de sus compañeras sí limitan su servicio a cierta demarcación. Pese a estas medidas, la vocera de Repartidoras Unidas de México relata que ya ha sido víctima de malos tratos y acoso.

“Me ha pasado en dos ocasiones. En una de ellas fui a entregar un pedido en la noche, por mi seguridad a esa hora no subo escaleras y solicito que el cliente baje, pero esa vez el cliente comentó que él estaba pagando un servicio y que yo tenía que subir, que no me preocupara porque el guardia me iba a acompañar”, recuerda.

Aunque Adriana sí acudió acompañada, el sujeto en cuestión la recibió en poca ropa y aunque su pago estaba registrado en efectivo exigía pagar por transferencia, una modalidad que no permiten las aplicaciones.

“El señor se puso muy violento y empezó a insultarme. El vigilante no hizo nada (...) cuando levanté el reporte el usuario ya había marcado a la app levantando falsos en mi contra, argumentando que acudí drogada y en compañía de otro hombre, cosa que no era cierta (...) Son el tipo de cosas que aguantamos”, agregó Adriana.