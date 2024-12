Intel considera dividir la empresa y dejar su negocio de fabricación de chips

Intel no está en su mejor momento. Hace una semana, Pat Gelsinger renunció como el CEO de la empresa y ahora sus ejecutivos están planeando escindir de su división de fabricación de semiconductores para convertirla en una compañía independiente, según declaraciones del director financiero, David Zinsner.

De acuerdo con declaraciones que Zinsner hizo en el marco de una conferencia de banca de inversión organizada por Barclays, las finanzas y operaciones del negocio de fabricación ya se están separando. “Eso va a suceder”, dijo el ejecutivo.

Sin embargo, no detalló si el negocio completo de fabricación se separará en su totalidad. “Esa es una pregunta abierta para otro día”, comentó. Por su parte, la directora ejecutiva de Intel Products, Michelle Johnston Holthaus, también habló de una posible escisión de la división de fabricación, aunque para ella no tiene sentido que estén “completamente separadas y no haya ningún vínculo” entre ellas.