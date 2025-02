De la impresora al asador: tecnología mexicana que hace carne impresa en 3D

“A mí no me gusta la carne vegetal porque su textura es extraña y la verdad es que su sabor no termina de convencerme. En algún momento intenté dejar la carne, pero los productos que he probado para sustituirla suelen estar secos. Conozco la problemática ambiental que trae consigo esta industria pero hasta ahora no he encontrado ningún producto que verdaderamente me guste” dijo a Expansión Juliana Carmona, una diseñadora que ha considerado cambiar su dieta a una basada en plantas.

Carmona admite que si encontrara un sustituto a la carne que la emulara de mejor manera, disminuiría o eliminaría por completo su ingesta de carne de origen animal.

“Usamos flujos caóticos que se puede modelar matemáticamente y son muy eficientes mezclando materiales pero no hasta homogeneidad y esto tiene mucho sentido en la ingeniería de tejidos porque nuestros tejidos y los de los animales están hechos de capas y esas capas están a la microescala. A la naturaleza le gusta hacer capas y esos flujos caóticos son buenos para ello”, explicó Trujillo.

Forma Foods produce diferentes tamaños de productos y cada uno tiene diferente tiempo de impresión. Álvarez comentó que para imprimir “una arrachera” se llevan aproximadamente 10 minutos.

El académico ejemplificó que si bien una ternera ofrece 300 kilogramos de carne útil, esto sucede luego de dos años de engorda, es decir a una razón de 12.5 kilogramos por mes y aproximadamente 16 gramos por hora. Bajo este parámetro asegura que con una máquina de Forma Foods a máxima velocidad se podría producir cerca de 100 veces más carne por hora.

El producto final de Forma Foods no tiene conservadores y en cuanto sale de la impresora pasa a congelarse, estado en el que tiene una vida de un mes y medio.

En cuanto al sabor, los investigadores intentaron imitar el umami de la carne animal pero explican que no lo saturaron y prefirieron un “sabor neutral que se complemente con los acompañamientos de cada platillo”.