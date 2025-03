Pulseras cashless: del “robo” hormiga a la transparencia

El siguiente evento donde se aplicará este sistema es el Vive Latino, que se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de marzo, pero también se aplicará a otros festivales, como el Tecate Emblema, el Arre, el EDC, el Corona Capital y el Flow Fest, además de eventos deportivos, como el Gran Premio de la Ciudad de México.

“Esta decisión busca facilitar la experiencia de los fanáticos, eliminando costos adicionales y permitiendo que disfruten del evento sin preocupaciones (…) el saldo restante será reembolsado mediante transferencia interbancaria después del evento”, explicó el titular de la Profeco, Iván Escalante.

Una medida en favor del usuario y que incentiva la innovación tecnológica

De acuerdo con Enrico Becerra, CEO de la empresa de pagos sin contacto mycashless, este tipo de medidas son benéficas, “porque ponen la experiencia del consumidor primero (…) Están enviando un mensaje de no abuso”, pero también incentivan nuevas herramientas tecnológicas para cumplir con las disposiciones de los organismos gubernamentales.

Como parte de su respuesta al problema de las recargas durante los festivales o los reembolsos después del evento, mycashless implementó un modelo llamado Link-A-Card, el cual permite que todos los pagos se hagan a través de una aplicación con la opción de seguir utilizando, o no, una pulsera durante el evento.

Becerra explica que el fanático puede enlazar su tarjeta de crédito o débito, como si se tratara de una billetera digital y desde ahí pagar sin la necesidad de recargas o incluso de solicitar la devolución, porque únicamente gasta lo que quiere y no debe pensar en transacciones luego del evento.

Si bien la app está disponible tanto para iOS como Android, menciona que la opción de la pulsera en el evento sigue disponible, aunque la operación de la recarga y reembolso depende completamente del usuario desde la aplicación o bien en efectivo desde los puestos de recarga.

Señala que otra de sus ventajas es que se trata de un sistema multievento, es decir, la misma app se puede utilizar para pagar en diferentes eventos sin tener que ir a un módulo para recargar o pedir el reembolso cada vez, lo cual hace un proceso más económico para los organizadores y amigable con el medio ambiente.

Hasta el momento, mycashless no tiene asociación con Ocesa para cubrir los grandes festivales que esta empresa realiza, sin embargo, la tecnología se ha aplicado en alrededor de 585 eventos en todo el país, incluido el abierto de tenis de Acapulco.

El empresario también aseguró que, en ciertos eventos, los términos y las condiciones pueden establecer que no se puede devolver el saldo no gastado, entonces los usuarios deben aceptar que el saldo no utilizado no será reembolsado.

“Es importante que los usuarios lean las políticas del evento, las cuales deben estar impresas en las zonas de recarga y también se despliegan en la app justo antes de recargar”, señaló Becerra.

Esto es similar a las tarjetas de regalo que se compran en tiendas como Oxxo o Gandhi, donde una vez que se ha activado la tarjeta, no se puede solicitar un reembolso. Los organizadores de eventos tienen la opción de diseñar sus propias políticas dentro de este marco regulatorio.