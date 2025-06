Apple trae programa de Pymes a México: “El iPhone es mi becario, mi mano derecha"

Con iniciativas como Apple Business Connect y Apple Business Experts, la empresa busca acompañar a los empresarios desde la organización básica hasta la expansión operativa con inteligencia artificial incluida.

“El iPhone es mi becario, mi mano derecha, mi equipo de trabajo. No es solo un aparato”, señaló Mónica Díaz, host del podcast de emprendedurismo Take Off e impulsora de múltiples proyectos digitales.

Entre los beneficios más destacados por Apple están la sincronización en tiempo real entre dispositivos, la compatibilidad con suites como Google Workspace y Microsoft 365, y la llegada de Apple Intelligence, su nueva generación de inteligencia artificial integrada. Esta tecnología promete agilizar la redacción de correos, generar presentaciones y anticipar tareas sin comprometer la privacidad.

Para quienes trabajan en sectores como el de la salud o de restaurantes, estas funciones ya empiezan a marcar la diferencia. Sara Cherem, dermátologa y fundadora de Skin Clinic, señaló que un equipo como iPad permite visibilizar el progreso de los tratamientos a sus pacientes.

“El iPad me permite mostrar el antes y después a los pacientes con una calidad objetiva y clara. Y todo el equipo de la clínica, ecepción, cobros, atención médica trabaja con los mismos dispositivos, en el mismo sistema lo que me da paz en términos del cuidado de la información”, señaló.

En el ámbito gastronómico, la integración de iPads con puntos de venta también es clave.

“El chef puede ajustar el menú desde casa a inmediatamente se actualiza en el iPad del restaurante para impresión”, cuenta Isabel Castillo, fundadora de Café Milou.

Pese a sus ventajas, aún hay barreras que limitan el alcance del programa. Una de ellas es la falta de compatibilidad de ciertos softwares locales con el ecosistema Apple, especialmente en sectores especializados.

Aunque la marca ya colabora con plataformas de punto de venta y apps mexicanas, el desarrollo completo de estas soluciones requiere mayor integración.

En el caso de otros emprendedores como Santiago de San y Alejandro Suárez, fundadores de Apex Center, un estudio para hacer ejercicio, la empresa es aliada en los entrenamientos y en la atención al cliente.